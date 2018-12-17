Оплатить проезд в Барнауле можно будет банковской картой

Барнаульцы уже давно поднимали тему, что было бы удобно рассчитываться за проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. В следующем году у горожан и гостей краевого центра такая возможность все-таки появится.

Напомним, что с 1 января 2019 года проезд в общественном транспорте Барнаула заметно подорожает. Вместо 20 рублей одна поездка в маршрутке будет стоить 25 рублей. Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости подорожает до 23 рублей. Единый тариф по транспортным картам со следующего года составит 21 рубль.

О том, какие еще перемены ожидают пассажиров, в программе «На первом плане. Барнаул» рассказала руководитель предприятия «Центртранс» Юлия Дорохова.

Как изменятся тарифные планы

Так, с изменением тарифов по оплате проезда в общественном транспорте Барнаула сохранится подход, позволяющий пользователям транспортных карт сэкономить на проезде. Разница в стоимости одной поездки составит 2-3 рубля в зависимости от тарифного плана.

– С января в обороте останется четыре вида транспортных карт. На них можно будет записать девять тарифных планов. С 1 января 2019 года утрачивает свое действие проездной билет на автотранспорт с лимитом поездок 50 штук. Это связано с тем, что он не пользовался популярностью. Всего такие проездные покупали 60-70 человек в месяц. Горожане хотели иметь единый проездной, который бы действовал во всех видах транспорта. В связи с этим мэрия города решила ввести единый проездной на 60 дней. Его можно будет активировать на 20 поездок и на 42 поездки. На 20 поездок стоимость составит 400 рублей, на 42 поездки – 840 рублей, – рассказала Юлия Дорохова.

Школьники и студенты

Известно, что школьные проездные со следующего года будут стоить – 450 рублей, и 300 рублей – для малообеспеченных школьников.

При этом проездные для малообеспеченных студентов решили отменить, теперь единый проездной для студентов будет стоить 550 рублей. Важно отметить, что действие школьных и студенческих проездных распространяется только на трамваи и троллейбусы.

Пенсионеры

Безлимитный проездной для пенсионеров со следующего года будет стоить 600 рублей. Его действие распространяется как в городе, так и в пригороде.

Лимитированный проездной билет для пенсионеров на 45 поездок - 450 рублей. Он будет действовать только в черте города.

Где можно пополнять счет проездного

Пока пополнять счета проездных билетов можно киосках «Лига Пресс» и «Роспечать». Руководитель предприятия «Центртранс» заверила, что скоро это можно будет делать онлайн двумя способами: производить оплату на сайте предприятия, либо через личный кабинет «Сбербанк Онлайн». Как раз после этого нововведения барнаульцам и гостям краевого центра предоставят возможность рассчитываться за проезд с помощью банковских карт.

Специалисты «Центртранса» уточнили, что рассчитаться за проезд можно будет банковскими картами с функцией бесконтактного расчета, прислоняя карточку к уже привычному валидатору кондуктора.