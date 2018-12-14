«Как скажут Барнаул – рука тянется к хлебу»: Леонид Быков в военные годы был эвакуирован на Алтай

Фильм в «Бой идут одни старики» знают в нашей стране едва ли не наизусть. Так вышло, что тогда еще будущий известный режиссер и артист Леонид Быков в военные годы вместе с семьей был эвакуирован в Барнаул, где прожил три года.

Спустя 31 год он вновь приезжал на Алтай, чтобы сказать барнаульцам спасибо и впервые показать ту самую киноленту про летчиков, которая стала одним из главных символов советского кино. Сохранилось видео, на котором Леонид Быков в мае 1974 года выступает со сцены недавно построенного барнаульского кинотеатра «Мир»:

Леонид Быков в Барнауле.Леонид Быков перед премьерой фильма В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ"

– Дорогие мои земляки! Я набираюсь нахальства и говорю, что земляки. Потому что здесь прошло три года, но годы войны считаются один к трем. Значит, можно считать девять лет я здесь был. Я очень жалею, что я не поэт. Но если мне сто раз дадут возможность говорить на земле алтайской, я сто раз скажу одно и то же. Спасибо тебе, Барнаул! Спасибо от мальчишек донбасских, тех, кого вы спасали. Тут были и москвичи, и ленинградцы, и харьковчане. Прошло тридцать с лишним лет. При слове Барнаул хочется есть. Кто из старожилов есть в зале, тот, наверное, помнит эти годы. Как скажут Барнаул, рука тянется к хлебу…

44 года назад, стоя перед барнаульскими зрителями, Леонид Быков вспомнил, что его вместе с родными приютила семья Алябьевых.

Тогда уже известный режиссер и артист попросил подняться со своего места Николая Алябьева.

– Коля, встань. Полкровати своей отдал мне. Может теперь жалеет, – пошутил артист со сцены, чем вызвал оживление в зале.

Леонид Быков признался, что всегда хотел как-то по-особенному отблагодарить своего друга детства и именно поэтому дал фамилию одному из героев фильма «В бой идут одни старики» – Алябьев.

На «ВикиЧтении» опубликована статья Натальи Тендоры «Барнаульское детство», где она описывает подробности пребывания семьи Быковых в Барнауле.

Отец Леонида Быкова – Федор Иванович занимался тем, что сопровождал эшелоны с продовольствием.

– Когда в город прибывал очередной состав, сослуживцы бежали за женой, чтобы она забирала скорей своего Федора, в очередной раз грохнувшегося в голодный обморок. При такой «хлебной» должности взрослый мужчина весил всего 47 килограммов, в то время как рядом стоял полный продуктов эшелон, – пишет Наталья Тендора.

Из этого материала мы узнаем, что отец Быкова рвался на фронт с первых дней войны, но его «забраковали» из-за порока сердца.

Семья Быковых жила в Барнауле на Восточном в одном из бараков. В 1974 году на встрече с барнаульцами Леонид Быков признался, что обязательно посетит место, где жил.

– Барак, наверное, уже снесли, но остались овраги, где мы учились стоять на лыжах, – сказал тогда Быков.

По всему было видно, что, несмотря на все тяготы военного детства, у артиста остались очень теплые воспоминания о Барнауле, которые он хранил в своем сердце всю жизнь.

12 декабря 2018 года выдающемуся советскому режиссеру и артисту РСФСР исполнилось бы 90 лет.