Красавица с душком: как определить токсичность искусственной елки

На этой неделе в Барнауле откроются елочные базары. Однако далеко не все отдают предпочтение живым деревьям – стоят они недолго, стоят дорого и не пахнут. Именно поэтому в последние годы популярность перешла к искусственным деревьям. Как выбрать безопасную елочку себе домой, выяснила «Комсомолка».

Горючесть

Чтобы праздник не закончился бедой, при покупке искусственной елку обратите внимание не столько на ценник, сколько на ее огнестойкость. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, при покупке искусственного дерева у продавца желательно попросить сертификат пожарной безопасности.

– Все искусственные елки сделаны из пленки или лески, а потому являются горючими, а насколько – зависит от группы, в которой относятся материалы дерева. При покупке искусственных елок спрашивайте у продавца сертификат пожарной безопасности, – рассказывает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

В сертификате должна быть указана группа горючести, где Г1 – это слабогорючий материл, Г2 – умеренно горючий, Г3 – нормально горючий и Г4 – сильно горючий. Чем меньше будет показатель, тем лучше.

Все искусственные елки являются горючими.Фото: Дарья САВЕНКО

Токсичность

Обратите внимание и на токсичность материалов, из которых сделана елка. Информацию о содержании вредных веществ в елке также можно найти на сертификате: Т1 – малоопасные, Т2 – умеренно опасные, ТЗ – высокоопасные и Т4 – чрезвычайно опасные.

Искусственная елка покупается ни на один год, и лучше раскошелиться и приобрести дерево, где оба показатели будут наименьшими.

С особой осторожностью нужно покупать елку, если в семье есть дети, склонные к заболеваниям дыхательной системы.

– Если искусственная елка выделяет токсические вещества, то у ребенка, может появиться раздражение в горле, заложенность носа и чихание, – рассказывает доцент кафедры пропедевтики детских болезней, врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь. – Если ребенок склонен к аллергическим реакциям или имеет заболевания дыхательной системы, то нужно быть особенно аккуратными, покупая ненастоящее новогоднее дерево.

Если после установки искусственной елки ребенок плохо себя чувствует, кашляет, чихает или у него слезятся глаза, то необходимо выбросить елку и обратиться к врачу.

Аромат

У многих аромат Нового года ассоциируется, в первую очередь, с запахами хвои и мандаринов. И если цитрусовые еще можно купить в магазине, то вот с запахом настоящего дерева – сложнее. Здесь на помощь придут эфирные масла ели, пихты, кедра, которые продаются в любой аптеке. Для новогодней ароматерапии можно создать композицию, состоящую из масла сосны, ели кедра и можжевельника (по три капки каждое). Раскрыть запах помогут аромалампа или водяная баня.

Эфирные масла ели, пихты и кедра придут на помощь тем, кто купил искусственное дерево.Фото: Дарья САВЕНКО

Врачи настоятельно советуют прекратить арома-сеанс, если вдруг у вас закружилась или заболела голова. Квартиру необходимо проветрить, а аромамасло больше не применять.

Стоят эфирные масла от 60 до 150 рублей за 10 мл.

Денежки

Сколько стоят искусственные елки

- Елка из ПВХ высотой 150 см, диаметром 80 см и 320-ю ветками стоит 699 рублей.

- Дерево из лески и полиэстера высотой 150 см, диаметром 99 см и 627-ю ветками – 3 999 рублей.

- Литая ель высотой 180 см, диаметром 110 см имеет 598 веток - 8 999 рублей.