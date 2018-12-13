Ожог 90% кожи: Мальчик медленно идет на поправку

Пострадавшие при взрыве котла мальчишки идут на поправку. Сейчас оба ребенка находятся в краевом ожоговом центре.

Напомним, ЧП произошло в ноябре в селе Леньки Алтайского края. В частном доме взорвался котел отопления. Когда произошел взрыв, малыши смотрели мультики. Больше всего пострадал 10-летний Кирилл (имя изменено – прим.авт.). У него оказалось обожжено около 90% кожи. Сейчас, по словам врачей, ребенок медленно идет на поправку, хотя все еще находится в тяжелом состоянии. Когда его переведут из реанимации – неизвестно.

Как рассказывала после трагедии мама пострадавших детей, во время взрыва мальчишки сидели на диване в комнате и смотрели телевизор. В результате взрыва детей окатило горячей водой и паром. Мальчиков сразу отвезли в больницу, старшего доставили в краевой ожоговый центр на вертолете, младшего – машиной.

- Старшенький в сознании, но не понимает, где находится. Я вместе с мальчиками в больнице, ухаживаю за ними, - рассказала мама пострадавшего ребенка Анастасия. - Врачи ждут благоприятного момента, чтобы провести пластическую операцию. У него ожоги по всему телу, половина лица пострадала. Вся помощь оказывается бесплатно.

5-летний брат Кирилла сейчас находится в обычной палате. Он пострадал гораздо меньше своего брата и скоро его отправят домой.

- Шрамчики остались, говорят, это ничего страшного, организм будет расти, со временем кожа растянется, и ничего не будет видно, - говорит мама.

В селе трагедия никого не оставила равнодушным. В школе, где учился старший мальчик, начали сбор денег для родителей, они могли потребоваться на дорогу или ремонт дома. Кстати, в многодетной семье четверо детей, с двумя другими ребятишками сейчас дома находится отец, он взял отпуск.

Как рассказали в школе, где учится Кирилл, семья характеризуется как благополучная – отец работает на животноводческом хозяйстве, мать в декретном отпуске. В правоохранительных органах также сообщили, что семья на учете не состоит.

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