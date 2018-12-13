Будущее электронных паспортов болельщиков обсудили в Госдуме

Электронные паспорта болельщиков обсудили на экспертном совете по цифровым технологиям в спорте при Комитете Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Уже сегодня многие эксперты считают, что единый паспорт сделает максимально унифицированным подход к продаже билетов, а также повлияет на более комфортный проход зрителей на арены. И это позитивным образом скажется на увеличении числа активных болельщиков.

– Необходимо согласие владельцев всех спортивных сооружений, чтобы развивать внедрение таких паспортов. Ведь это коснется всех аспектов системы безопасности на стадионах: автоматические турникеты, контролеры, камеры видеофиксации, – сказал представитель фонда «Krypton Moscow» Артемий Пирожков.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, по инициативе которого и прошло обсуждение вопроса, отметил, что введение единого паспорта болельщика повысит качество системы безопасности и сократит время прохода на стадион.

– Fun-id прекрасно зарекомендовал себя в ходе чемпионата мира по футболу в этом году. Уже понятно, что у электронных паспортов болельщика большое будущее. И нам нужно приложить усилия, чтобы эту технологию развивать, – сказал Александр Прокопьев.

Участники экспертного совета пришли к единому мнению о том, что в перспективе электронную карту болельщика можно было бы привязать к обычной банковской карте. Во-первых, это повысит удобство покупки билетов на различные виды соревнований, а также значительно сократит количество перекупщиков. Кроме того, электронный паспорт болельщика мог бы служить пропуском на трибуны вместо билета.

Заседание Госдумы

Еще одним предметом обсуждения в рамках экспертного совета стала необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс РФ. Это нужно сделать для того, чтобы киберспортсмены младше 14 лет, могли заключать трудовые договоры.

– Сегодня такая возможность предусмотрена для представителей традиционных видов спорта по согласованию с их родителями или опекунами. Аналогичную норму можно было бы внести в качестве дополнения в Трудовой кодекс для киберспортсменов, – сказала управляющий партнер юридической компании Наталия Неверовская.

Участники встречи отметили необходимость прописать в законе проведение более частых медосмотров для молодых киберспортсменов, в том числе у окулиста и психолога. Это связано с длительным взаимодействием с компьютером.

– Вопрос требует дополнительной проработки. В связи с тем, что запрос на заключение трудовых договоров у этой категории спортсменов существует, необходимо предоставить им такую возможность, в том числе и через совершенствование законодательства, – сказал Александр Прокопьев.

Он же подчеркнул, что спортивная отрасль не должна остаться на периферии развития и внедрения цифровых технологий. А вопросы, неизбежно возникающие по мере их развития, должны решаться с привлечением самых компетентных людей в этой сфере. Экспертный совет по цифровым технологиям в спорте как раз создан для обмена мнениями и выработки общего подхода.