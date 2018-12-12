Самку северного оленя, которую спас дальнобойщик, везут в Барнаул на лечение

Утром 13 декабря в Барнаул привезут самку северного оленя, которую нашел дальнобойщик на трассе в Красноярском крае. У нас она пройдет лечение, реабилитацию и останется жить со своими сородичами на ферме.

Гостья из Новосибирска

Умирающую олениху нашел на трассе в Красноярском крае дальнобойщик одной из транспортных компаний. Он не оставил замерзающее животное на обочине, а взял на руки и переложил в кузов грузового автомобиля. Девочка оказалась совсем маленькой – почти как большая собака. По пути в Новосибирск мужчина обзванивал знакомых, которые могли подсказать, кто может помочь животному. Вскоре на связь вышли волонтеры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) в Новосибирске. Ветеринар осмотрел маленькую олениху и диагностировал черепно-мозговую травму. Помимо этого, она испугалась и сильно замерзла.

Алиса Богомолова

– Вероятнее всего, самку сбили, когда она вместе со своей стаей переходила дорогу. Не исключено, конечно, что она могла сбежать с частного подворья, – рассказывает руководитель барнаульской организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер. – Уже завтра животное прибудет к нам, так как новосибирские коллеги специализируются на небольших животных и птицах. Мы согласились принять самку сразу, ведь не зря организация называется «Ноев Ковчег».

Помогут и вылечат

В Барнауле оленихе сразу же сделают рентген черепа и шеи, чтобы выяснить, какие еще травмы она могла получить. После этого специалисты приступят к лечению самки. Также животное поместят на карантин и сделают исследования на инфекционные заболевания. Скорее всего, проходить лечение и дальнейшую реабилитацию она будет на страусинной ферме во Власихе, где уже живут два ее сородича. Ведь без них она даже ест с трудом.

– Дикие северные олени привыкли питаться лишайниками и ягелем, и переход на другое питание станет проблемой. Самку пытаются кормить яблоками и сеном, но ест она с неохотой. Если она увидит, что ее сородичи с удовольствием поглощают эту еду, то сама начнет кушать и набираться сил, – говорит Артем. – Олени – стайные животные, которым в одиночестве тяжело, поэтому сейчас ей нужна поддержка, а в будущем – потомство.