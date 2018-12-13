Какие рабочие специальности востребованы на рынке труда

Некоторые выпускники выбирают якобы престижные профессии, имея неверное представление об их реальной востребованности. Как следствие, многие потом не могут найти работу, поскольку рынок уже перенасыщен специалистами такого рода.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день наблюдается преизбыток психологов, дизайнеров, экономистов, управленцев. Тогда, как остро стоит вопрос дефицита врачей, учителей, инженеров и агрономов. Среди рабочих профессий неизменно популярны токари, сварщики, электромонтажники, повара-кондитеры, водители спецтехники, строители.

«Ребрихинский лицей профессионального образования» сегодня обучает по востребованным профессиям, которые входят в федеральный и региональный список ТОП-50:

• Повар, кондитер (срок обучения 3 г. 10 мес.)

• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (срок обучения 2 г. 10 мес.)

• Техник – механик (эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, срок обучения 3 г. 10 мес.)

В лицее представлена дуальная форма профессиональной подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в образовательном учреждении и практическое - на площадках компаний и предприятий. Основной принцип такой системы обучения - это равная ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров.

При этом качественному и комфортному обучению здесь способствует отличная материально-техническая база. В рамках краевой программы "Развитие среднего профессионального образования" лицей приобрёл новый комбайн АКРОС 585, учебный тренажёр трактора "Кировец" и автотренажёр КАМАЗ, стенд для проверки гидравлических систем тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники, компьютерный класс. А для оснащения лаборатории "Учебная кухня ресторана" современным оборудованием в прошедшем году израсходовано 600 тыс. руб. Созданы современные кабинеты по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам. Закуплено учебников и лабораторного оборудования на 1,5 млн рублей.

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