2018-12-13T06:16:08+03:00
Общество

Жительница алтайского села выиграла на «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей

Она подготовила для эрудитов вопрос на знание японского хокку
Дарья САВЕНКО
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Скриншот видео игры «Что? Где? Когда?» выпуск от 09.12.2018Скриншот видео игры «Что? Где? Когда?» выпуск от 09.12.2018
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Жительница села Романово Алтайского края Валентина Дьяченко выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей.

В минувшее воскресенье, 9 декабря, на Первом канале вышла третья игра зимней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей сыграла команда обладателя Хрустальной совы Бориса Белозерова. Вопрос от жительницы села Романа выбрал волчок в девятом раунде на 45-й минуте.

Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии. Выпуск от 09.12.2018.

Валентина Дьяченко подготовила для эрудитов вопрос на знание хокку японского поэта Иссы Кобаяси:

Помнит каждую щель моста

Умная лошадь...

Знатоки должны были сказать, как начинается это хокку. Они предположили, что речь идет о том, что лошадь однажды споткнулась там и теперь идет более аккуратно или возвращается домой, поэтому помнит дорогу. Гости в зале согласились с ними.

- Чтобы помнить каждую щель моста, недостаточно споткнуться однажды, а нужно этот путь один раз и полностью проехать. Один раз она проделала этот путь, чтобы все это запомнить, - сказала игрок команды Ольга Быкова после сигнала.

Правильным ответом оказался вечерний туман и звучит хокку так:

Вечерний туман.

Помнит каждую щель моста

Умная лошадь...

Счет стал 4:5 в пользу телезрителя. Валентина Дьяченко получила приз в размере 90 тысяч рублей. По окончанию игры счет стал 5:6 - команда Бориса Белозерова потерпела поражение.

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