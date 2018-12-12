2018-12-12T11:54:44+03:00
Общество

Жительница алтайского села выиграла на «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей

Она подготовила для эрудитов вопрос на знание японского хокку
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Скриншот видео игры «Что? Где? Когда?» выпуск от 09.12.2018Скриншот видео игры «Что? Где? Когда?» выпуск от 09.12.2018
Изменить размер текста:

Жительница села Романово Алтайского края Валентина Дьяченко выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей.

В минувшее воскресенье, 9 декабря, на Первом канале вышла третья игра зимней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей сыграла команда обладателя Хрустальной совы Бориса Белозерова. Вопрос от жительницы села Романа выбрал волчок в девятом раунде на 45-й минуте.

Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии. Выпуск от 09.12.2018.

Валентина Дьяченко подготовила для эрудитов вопрос на знание хокку японского поэта Иссы Кобаяси:

Помнит каждую щель моста

Умная лошадь...

Знатоки должны были сказать, как начинается это хокку. Они предположили, что речь идет о том, что лошадь однажды споткнулась там и теперь идет более аккуратно или возвращается домой, поэтому помнит дорогу. Гости в зале согласились с ними.

- Чтобы помнить каждую щель моста, недостаточно споткнуться однажды, а нужно этот путь один раз и полностью проехать. Один раз она проделала этот путь, чтобы все это запомнить, - сказала игрок команды Ольга Быкова после сигнала.

Правильным ответом оказался вечерний туман и звучит хокку так:

Вечерний туман.

Помнит каждую щель моста

Умная лошадь...

Счет стал 4:5 в пользу телезрителя. Валентина Дьяченко получила приз в размере 90 тысяч рублей. По окончанию игры счет стал 5:6 - команда Бориса Белозерова потерпела поражение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену
Бийчанин сядет в тюрьму за убийство мачехи и сводного брата
Алтайским туристам советуют сдать путевки на Хайнань
Бийскому пенсионеру, который «доедает без соли», помогут хайповые принты
Барнаулец продал пенсионерке искусственную шубу под видом настоящей
Водитель Toyota RAV4 сбил 19-летнюю девушку и скрылся
Андрей Щукин назначен замминистра юстиции Алтайского края
В алтайском селе педофил заманивал детей конфетами в безлюдные места
Маленький мальчик погиб в Барнауле от удара током
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Алтайская лаборатория выявляет наличие ртути в морепродуктах
ГИБДД Барнаула: об опасных горках сообщайте в полицию
Барнаульский аэропорт теперь может принимать самолеты в сложных метеоусловиях
В Барнауле определили финалистов Детского научного конкурса
Барнаулец поджег свою возлюбленную
Владимир Полетаев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
В Заринске заменили 19 лифтов на 34 млн рублей
В Барнауле пропал 12-летний школьник
Уже немолодые «джентльмены удачи» вскрывали гаражи
Стал известен чемпион региональной Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года
Пять новых детсадов строят в Барнауле