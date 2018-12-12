2018-12-12T10:54:53+03:00
Общество

Алтайский край перейдет на цифру летом

Регион отключится от аналога одним из последних
Анна АДАМАЙТЕС
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Старые телевизоры не принимают цифровые каналы, поэтому им нужна приставкаСтарые телевизоры не принимают цифровые каналы, поэтому им нужна приставкаФото: Олег АДАМОВИЧ
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Алтайский край перейдет на цифровое вещание ТВ в числе последних - 3 июня 2019 года. Это будет третий, заключительный этап общероссийского отказа от аналогового телевещания.

По данным управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, охват населения края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса (10 общедоступных каналов) составляет 97,6%, второго (еще 10 общедоступных каналов) - 52,4%. Всего в Алтайском крае организовано 200 станций передачи цифрового сигнала. При этом 248 населенных пунктов Алтайского края (это около 53 тыс. граждан) не обеспечены передающими станциями.

Определить, находитесь вы в зоне риска или нет, можно по литере «А» в углу экрана телевизора, которая означает, что к вам поступает сигнал аналогового вещания. Если литера стоит на всех без исключения каналах, нужно либо перенастроить телевизор, либо приобрести к нему приставку (ресивер). В зоне риска - телевизоры, купленные до 2013 года. В дальнейшем производители стали встраивать в ТВ-приемники тюнеры, имеющие поддержку стандарта DVB-T2. Кроме того, директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» Сергей Мольков посоветовал обратить внимание на антенну. Старые модели для приема цифры не подойдут, необходима антенна дециметрового диапазона.

Цена вопроса

Цифровые приставки стандарта DVB-T2 стоят от 700 рублей. Антенны - от 500 рублей.

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Старые телевизоры не принимают наши цифровые каналы - когда их выпускали, не было еще формата Т2. Поэтому-то и нужна приставка — она раскодирует сигнал для телевизора (подробнее)

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