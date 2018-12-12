2018-12-12T10:19:55+03:00
Политика

Отец арестованной в США Марии Бутиной надеется скоро увидеть дочь

Подозреваемая в шпионаже уроженка Барнаула пошла на сделку со следствием
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отец обвиняемой в шпионаже Марии Бутиной надеется скоро увидеть дочь. 13 декабря состоится судебное заседание, на котором может решиться судьба девушки. Ранее сообщалось, что арестованная в США гражданка России согласилась сотрудничать с федеральными властями США и готова признать свою вину.

Напомним, уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в июле по подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне. По версии обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. Обвинение серьезное и грозит россиянке тюремным заключением до шести лет.

Уточняется, что есть некий документ, который будет представлен в суде, и в котором россиянка якобы соглашается признать себя виновной в том, что “действовала в США под руководством российского официального лица" и “стремилась установить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику в США".

Ее отец в разговоре с корреспондентом «КП» заявил, что его дочь не собирается оговаривать ни себя, ни других. Она по-прежнему настаивает, что не нарушала американских законов.

- Говорил с ней по телефону, но ей нельзя рассказывать детали – суд запретил. Мария не намерена никого оговаривать, в том числе себя, она уверена, что не нарушала законов США. Все остальное мы узнаем в предстоящем судебном заседании. Новость с одной стороны хорошая, и я надеюсь, что это будет один из немногих процессов, который решится положительно для Маши, ее освободят, и мы сможем увидеться, - рассказал Валерий Бутин.

Тем временем, за Бутину заступился Владимир Путин.

- Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что?! Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Единственное, в Совете Федераций знали, она у кого-то замом работала. Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое? – сказал президент.

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В родном городе Машу запомнили как очень яркую личность – амбициозная девушка, которая всегда ставила большие цели (подробности)

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