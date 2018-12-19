Новогодние развлечения 2018-2019 в Барнауле: Открытие снежного городка на улице Мало-Тобольской

Новогодние праздники начинаются в Барнауле с субботы, 22 декабря. Гостей и жителей столицы Алтайского края приглашают на красочное мероприятие на улице Мало-Тобольской.

В эти дни строительство ледового городка на пешеходной улице уже завершается. Здесь ведутся последние приготовления перед массовым праздником. Хотя, стоит отметить, на Мало-Тобольской уже сейчас довольно много людно: прогуливаются парочки, фотографируются с елкой, детишки катаются с горок.

Кстати да, ель – это одна из главных достопримечательностей улицы. В высоту она достигает шести метров. Украшена огромными снежинками и шарами. Когда наступает вечер – она зажигается. Горят и другие световые архитектурные формы. Они выполнены в виде подарочных коробок, кареты, снеговика еще одной елки и так далее. Так что несмотря на то, что приготовления еще идут – обстановка уже завораживающая.

Стоит отметить, что здесь же, на Мало-Тобольской, пройдет конкурс ледовых барельефов. Вдохновение скульпторы черпали, конечно же, из новогодних сюжетов. Так что все герои будут узнаваемы.

Уже в эту субботу, 22 декабря, всю эту красоту можно будет увидеть в завершенном виде. Гостей ждут в 17.00. Специально ко дню открытия снежного городка администрация Барнаула подготовила развлекательную программу: концерт, конкурсы, подарки. Самых юных жителей краевой столицы наверняка заинтересуют аттракционы, взрослые же наверняка будут в восторге от возможности прокатиться на ездовых собаках, или просто сфотографироваться с ними. Для тех, кто проголодается, здесь организуют несколько точек питания. А вот подмерзающие горожане смогут согреться возле необычного арт-объекта – очага-сферы «Жар-птица».

А еще отдыхающих ждет запоминающееся событие – предновогодний забег Дедов Морозов. По словам организаторов, он будет состоять из нескольких этапов: забег с препятствиями на 200 метров с выполнением заданий; состязание групп поддержки Дедов Морозов, а также домашнее задание – народные забавы со зрителями.

Примерить на себя форму главного зимнего волшебника могут все желающие. Единственное ограничение – не младше 14 лет. Подать заявку и узнать подробности о соревнованиях можно до 20 декабря по электронной почте: zabeg_dedmoroz@mail.ru или по телефону: +7-923-651-7255 (Константин Дашин).

Читайте также:

Новый год 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Новогодняя ночь 2018-2019 в Барнауле: как и где лучше провести