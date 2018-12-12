Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Барнауле: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Снежные городки в формате «у дома» по традиции откроются в каждом районе Барнаула. Торжественное «включение» елок назначено на последний в этом году рабочий день, субботу, 29 декабря. По окончании праздников гостей ждут красочные салюты.

Октябрьский район

В Октябрьском районе снежный городок расположится на площади перед Дворцом Культуры «Трансмаш» (пр. Ленина, 152). Сейчас там ведется строительство и уже готова большая горка. Праздничная программа «Ёлка в гости всех зовет» начнется в 17 часов, а завершится в 18.00 красочным салютом. Кстати, стоит отметить, что в день открытие площадки с 15.00 до 19.00 будет ограничено движение транспорта по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до Петра Сухова. Общественный транспорт пустят по специальным маршрутам.

Индустриальный район

Главная елка Индустриального района откроется в парке «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 10а). Несколько дней назад здесь приступили к монтажу зимней красавицы. Ее высота составит 14 метров. Увидеть ее украшенной и подсвеченной можно будет также 29 декабря. В этот же вечер состоится праздничный фейерверк.

Своя, отдельная ель появилась и в микрорайоне Новосиликатный. Ее установили на площади у самолета на улице Новосибирской. Главная отличительная особенность данной «виновницы торжества» - она живая! Ее специально привезли в Барнаул из Павловского района, где она и росла много-много лет. Высота пушистой красавицы 14 метров. Открытие снежного городка состоится 28 декабря.

Центральный район

В Центральном районе главной площадкой для массовых гуляний станет елка у ДК «Южный» (ул.Чайковского, 21). Кстати, для того чтобы обеспечить безопасность во время праздников, на период с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади.

Ленинский район

Помимо этого снежный городок появятся и в Ленинском районе на площади Мира. В день открытия, 29 декабря, с 15.00 до 19.00 здесь выставят наряды ДПС – дело в том, что на время подготовки и проведения церемонии зажжения елки нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского.

Главный фейерверк Барнаула

Для тех же, кто любит гулять с размахом, подготовлена программа народных гуляний на главной городской елке. Она откроется на площади Сахарова в один день с районными «подружками», то есть 29 декабря. Согласно контракту, пиротехническое шоу должно продлиться не менее 3,5 минут. Оно начнется сразу после завершения основной программы.

Важно!

Как самостоятельно выбрать фейерверк?

Конечно, смотреть на салют это одно дело, а вот запускать его – свершено другое. Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю накануне празднования нового года подготовили свои рекомендации, как правильно выбрать пиротехнику.

К примеру, если на упаковке нет наименования товара, предупреждения об опасности и о размерах опасной зоны, а также срока годности, условий хранения, реквизитов производителя, знайте – это фальсификат. Такой фейерверк не стоит брать. Также вопросы должны возникнуть, если название или изготовитель на упаковке или в сертификате не совпадают. В графе сертификата «дополнительная информация» обязательно должен стоять класс опасности.

Чтобы все это проверить – самый лучший вариант покупать салюты в специальных магазинах, где вам не только предоставят документы, но возможно даже покажут, как будет выглядеть залп.

Кстати, запускать салюты в местах скопления людей нельзя. Согласно Федеральному закону, над площадкой также не должно быть деревьев и линий электропередач. Устанавливать фейерверки можно только на расстоянии не менее 100-150 метров от легковоспламеняющихся предметов и жилых домов. В идеале следует выбрать место заранее – в светлое время суток. «Пулять» с балконов тоже категорически запрещается. В идеале при запуске следует держать под рукой емкость с водой.