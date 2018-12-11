В Барнауле завели уголовное дело после падения девочки в яму с кипятком

Следователи завели уголовное дело после падения девочки в яму с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Инцидент произошел днем в понедельник, 10 декабря, на улице Маяковского в Барнауле.

По данным следствия, сотрудники Барнаульской теплосетевой компании своевременно не обнаружили и не огородили участок, где произошло разрушение трубопровода. Горячая вода в результате этого вышла на поверхность. Именно это и привело к ЧП – девятилетняя девочка упала в яму и получила сильный ожог ноги. Сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии – у нее термический ожог 1, 2 и 3 степени левой нижней конечности общей площадью 20% поверхности тела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время следствие устанавливает лиц, которые должны были обеспечивать контроль за эксплуатацией теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, а также соблюдение правил техники безопасности в случае аварийных ситуаций. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

На инцидент отреагировал глава Барнаула Сергей Дугин. Он поручил социальным службам города взять шефство над девочкой, а своему заместителю Александру Артемову проработать вопрос помощи семье в проведении лечения и реабилитации ребенка. Артемов встретился с родителями и сообщил, что с руководством Сибирской генерирующей компании этот вопрос решен.

- Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК, - сказал Артемов.

Сама компания извинилась перед родителями и заявила, что проводит служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности.

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