Отец барнаульского школьника: «Пока душить не начали, на нас не обращали внимания»

Барнаульская школа № 133 на днях прославилась на всю страну благодаря бабушке, которая пыталась задушить ребенка. Однако, как выяснила «Комсомольская правда», это далеко не первый инцидент в школе.

Случай с бабушкой

По информации, которая быстро распространилась в пабликах и соцсетях, 30 ноября пожилая женщина поймала 10-летнего мальчика из 4-го «А» в раздевалке 133-й школы и пыталась его придушить ручкой от сумки. В этот момент двое взрослых людей - мужчина и женщина - стояли возле двери и никого не пускали. К счастью, на крик ребенка успели подоспеть педагоги, которые вызволили его из рук бабули и вызвали полицию. Мальчика отвезли в городскую больницу № 7, где зафиксировали «тупую травму передней поверхности шеи вследствие удушения». Мальчик жаловался на осиплость и затрудненное дыхание. Эти факты подтверждает некий документ с затертыми фамилиями, который тоже активно гуляет по Сети. Впрочем, «КП» не может ручаться за его достоверность.

Факт инцидента подтвердили в учебном заведении и в полиции. Однако подробностей раскрывать не стали «в интересах следствия». Известно, что с заявлением в полицию обратились не только родители пострадавшего ребенка, но и сами «душегубы».

«Никто его не душил, он сам детей мучил!»

В редакцию газеты позвонил отец одного из одноклассников пострадавшего мальчика. Он уверяет, что до нервного срыва и самоуправства бабушку довели постоянные издевательства, которые якобы творил сам четвероклашка. При этом факт удушения явно преувеличен в социальных сетях.

- Мы, родители 4-го «А», ни в коем случае не оправдываем поступок бабушки. Но хотелось бы внести ясность в эту историю. Бабушка хотела побеседовать с мальчиком и для этого закрылась в раздевалке. Ребенок испугался, забился в угол и стал кричать, - так описал ситуацию мужчина.

Якобы мальчик давно терроризирует весь класс - постоянно издевается не только над одноклассниками, но и над учителями. Причем воздействие с его стороны идет как физическое (тыкает в глаза пальцами, толкается, дерется, у одного ребенка он даже спровоцировал растяжение руки), так и моральное. Среди самых изысканных унижений - предложение выпить мочи из бутылки под видом газировки.

По словам мужчины, бабушка, как и многие родители в их классе, пошла на выяснение отношений с ребенком от отчаяния, поскольку повлиять другими способами на него было фактически невозможно. Учителей он не слушается, а мама убеждена, что ее ребенок ведет себя нормально. Чтобы как-то обезопасить своих детей от маленького деспота, родители даже поставили в кабинете видеокамеру, но проработала она недолго - директор школы заставил ее выключить, ссылаясь на некие рамки законодательства.

Родители давно пытались обратить внимание на свою проблему. С письменными жалобами на мальчика они обращались к директору школы, в комитет по образованию, пробовали уговорить психолога поработать с проблемой. Однако по российскому законодательству оказать психологическую помощь ребенку можно только с согласия родителей, а позиция матери известна…

Что касается реакции школы и комитета, то и тут не придерешься вроде бы - она есть. Директор школы Евгений Ласица сказал, что «работа с каждым поступившим к нему обращением ведется обязательно». Однако подробностей этой работы так и не раскрыл. В комитете по образованию та же песня - школа под контролем, работа ведется.

Любопытно, что по какому-то роковому стечению обстоятельств обращение в комитет со стороны родителей и ситуация с удушением произошли в один день, 30 ноября.

Как под копирку

Между тем это не единственная роковая случайность. Одновременно со «случаем удушения» четвероклашки всплыла еще одна история, написанная словно под копирку, но уже с местным первоклассником. Когда в «Комсомольскую правду» обратились родители учеников 1-го «З», в редакции даже подумали, что это тот же самый мальчик-террорист. Но нет, оказалось другой. Однако манера поведения та же. И та же беспомощность родителей перед сложившимися обстоятельствами.

- Мы с сентября пытаемся как-то противодействовать этому ребенку, - рассказывает одна из родительниц, Юлия Лапшина, - все бесполезно. И директору писали, и в прокуратуру, и в комитет по образованию, но меры, которые они предлагают, не действенные. А нам реально страшно за жизнь наших детей! Бить других детей кулаками по голове, плевки, пинки, маты - это в порядке вещей каждый день. Он на одном уроке подходил к одному из детей с ножницами и угрожал расправой, снимал штаны… Моего ребенка Денис (имя изменено. - Прим. авт.) один раз покусал за лицо, другой раз ткнул пальцем в глаз, и мы заработали посттравматический конъюнктивит, со спины бил его стулом. Сегодня опять замахнулся стулом, слава богу, не сзади, как в прошлый раз, и мой сын смог увернуться. Терпение мое кончилось, я написала заявление на переход в другой класс. Если его не могут убрать из нашего класса, будем уходить мы.

По словам девушки, ребенок еще в детском саду содержался в «специальной группе» после нескольких случаев нападения на других детей. В школу же он пришел в обычный класс и без диагноза. Впрочем, как рассказал директор 133-й школы, даже если бы ребенка на самом деле признали «ненормальным», его все равно могли бы оставить в обычном классе, поскольку сегодня в России внедряется инклюзивное образование. С психологом, как и в первом случае, мама Дениса работать не хочет, он у нее идеальный… Получается, что защитить своих детей «по-хорошему» родители фактически не могут, от отчаяния прибегая к самым непопулярным мерам.

- Родители сделать ничего не могут, все выливается в эмоциональные реакции бабушек-дедушек, родственников, самосуды от безысходности. Директор расписывается в своей беспомощности, плюс боится комитета и прочих инстанций. Потом одни в этой ситуации видят буллинг, другие - детский терроризм. Самое страшное, что до того, пока кого-то не начнут душить-резать-избивать, реакции не будет, - сказал корреспонденту «КП» папа четвероклассника, узнав про «террориста» первоклашек.

А в это время…

С 10 декабря в барнаульской школе № 133 работает комиссия комитета по образованию, разбирается в ситуациях. Источник «КП» сообщил, что, по предварительной версии, в ситуации обвиняют педагогов, которые не смогли вовремя и грамотно отреагировать на зарождающиеся внутри классов проблемы.

Кстати

О мерах, которые рекомендовала школа

В ответе на обращение Лапшиной директор 133-й школы Евгений Ласица написал следующее:

- Учащиеся первых классов проходят сложную адаптацию в классе. Классному руководителю поручено организовать работу по вовлечению Дениса (имя изменено) в классную деятельность и усилению контроля на переменах. Изолировать ученика администрация школы не имеет права. Отчисление учащихся возможно лишь на основании личного заявления их законных представителей. Перевод детей в другой класс возможен на основании личного заявления при наличии свободных мест.

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