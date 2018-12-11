2018-12-12T06:15:22+03:00
Общество

Новогодняя сказка - своими руками

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников
Поделиться:
«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

До Нового Года остается совсем немного, и город уже начинает захватывать праздничное настроение. Новый год – это всегда волшебство, чудо, сказка. Вот и решила «Молочная сказка» провести для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Имбирные пряники уже несколько веков считаются традиционным новогодним лакомством, которое включает в себя функции десерта, сладкого презента и даже украшения на елку.

Ребята из детской школы журналистики собрались в большом просторном зале кинотеатра «Пионер». Там их уже ждали заготовки-пряники в виде «Молочного короля», которые мастер Елена Калина приготовила из теста, специй и сливочного масла от «Молочной сказки».

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

Задачей участников мастер-класса была раскрасить «Молочного короля» цветной глазурью. Оказалось, что это не так просто! Глазурь нужно было равномерно и аккуратно располагать на прянике, а она ведь такая вкусная!

Но, несмотря на это, все наши участники справились с заданием. Приятным бонусом стало то, что ребята смогли оценить свое творчество не только на внешний вид, но и на вкус.

-Какой вкусный пряник у меня получился, - отметила Горбачева Вика, участница мастер-класса.

-А я свой не буду есть до Нового года. – ответила ей Трушникова Арина, - я его повешу на елку и только после боя курантов попробую.

Все участники сфотографировались около новогодней елки со своими пряниками и отправились домой. Теперь они могут их подарить своим родителям, ну или съесть со стаканом молока от «Молочной сказки»!

На правах рекламы.

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников Фото: Олег УКЛАДОВ

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт