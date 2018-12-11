Новогодняя сказка - своими руками

До Нового Года остается совсем немного, и город уже начинает захватывать праздничное настроение. Новый год – это всегда волшебство, чудо, сказка. Вот и решила «Молочная сказка» провести для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Имбирные пряники уже несколько веков считаются традиционным новогодним лакомством, которое включает в себя функции десерта, сладкого презента и даже украшения на елку.

Ребята из детской школы журналистики собрались в большом просторном зале кинотеатра «Пионер». Там их уже ждали заготовки-пряники в виде «Молочного короля», которые мастер Елена Калина приготовила из теста, специй и сливочного масла от «Молочной сказки».

«Молочная сказка» провела для детей волшебный мастер-класс по росписи имбирных пряниковФото: Олег УКЛАДОВ

Задачей участников мастер-класса была раскрасить «Молочного короля» цветной глазурью. Оказалось, что это не так просто! Глазурь нужно было равномерно и аккуратно располагать на прянике, а она ведь такая вкусная!

Но, несмотря на это, все наши участники справились с заданием. Приятным бонусом стало то, что ребята смогли оценить свое творчество не только на внешний вид, но и на вкус.

-Какой вкусный пряник у меня получился, - отметила Горбачева Вика, участница мастер-класса.

-А я свой не буду есть до Нового года. – ответила ей Трушникова Арина, - я его повешу на елку и только после боя курантов попробую.

Все участники сфотографировались около новогодней елки со своими пряниками и отправились домой. Теперь они могут их подарить своим родителям, ну или съесть со стаканом молока от «Молочной сказки»!

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