2018-12-12T06:15:22+03:00
Общество

«Мама, смотри - говорящий робот!»

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьи
Поделиться:
В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиВ Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшую субботу состоялось официальное открытие фестиваля роботов «RoboStars». Вплоть до 8 января на втором этаже ТРЦ «Арена» расположился захватывающий мир будущего - мир виртуальных технологий и умных андроидов.

Организаторы проекта собрали в одну команду более 50 роботов из разных стран мира. В отличие от привычных всем выставок, фестиваль представлен в формате интерактивного шоу. Здесь взрослые и дети могут не только оценить способности искусственного интеллекта, но и тесно с ним пообщаться. Здесь нет строгих табличек «не прикасаться» или «не подходить близко». Как раз наоборот! Всех роботов можно трогать, можно играть с ними, делать фото и селфи, а некоторые из них сами будут требовать вашего внимания и даже задавать вам сложные задачки! Местные консультанты все подробно расскажут и покажут, как можно взаимодействовать с каждым из них!

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Учимся играючи!

При этом на «RoboStars» дети не только развлекаются, но и получают важные знания из сферы робототехники и инновационных технологий.

И действительно, шоу особенно понравится школьникам, «прохладно» относящимся к техническим наукам. В саму суть фестиваля заложена идея об обучении через игру. Так, на шоу Николы Теслы раскроется совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов.

Вы сами увидите, как ваши непоседы вдруг потянутся к, казалось бы, сложным вещам и досконально захотят узнать, как все устроено. А различные площадки с мастер-классами обязательно утолят их интерес и творческий порыв.

- Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой. Они сами выбирают, кто выйдет у них «из-под пера». Будет ли это любимый герой мультфильма, а, может, какая-то полезная в быту штука… Очки Гарри Поттера? – пожалуйста! Меч из «Майнкрафта» - не вопрос! Эмблема Бэтмэна – у нас всё возможно! - рассказывает управляющая фестивалем Айдана Кожахметова. – Детям постарше и взрослым предложат собрать собственного робота со своим уникальным внешним видом и характером.

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Роботаланты и виртуальная реальность

Отдельная живая очередь здесь выстраивается из желающих окунуться в виртуальную реальность. На фестивале обустроены сразу несколько специальных зон, где, надев очки – человек попадает в другой мир, например, на дно океана или в совершенно фантастическое место.

И конечно, не пустуют здесь многочисленные стенды с роботами. Тут и там раздаются детские восторженные возгласы: «Мама, смотри – он умеет говорить!», «Мама, он радуется, когда я глажу ему макушку!», «О, а тот танцует, как наш папка!»

Талантливые механические ребята покажут все свои возможности, ответят на все вопросы. Для вас сыграет электронный оркестр под руководством робота-дирижера, станцует Мигель - первый в мире робот, который готовится к участию в шоу «Танцы» на ТНТ, робот-стендапер расскажет смешные шутки. И это лишь малая часть!

- Абсолютно всем понравится ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься, - продолжает управляющая фестивалем.- Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой: на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Если запустить обучающую программу, то можно почувствовать себя новым Роналду или Месси.

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Хоть весь день!

А главное, время пребывания на фестивале не ограничено! Билет действителен весь день! Откроем маленький секрет - посещать фестиваль роботов лучше в будний день. Пока все учатся и работают, роботы будут только ваши! Сами посудите, когда еще удастся побеседовать по душам с Робом Робовичем, узнать больше интересных фактов о моде у Бритни и побывать во всех виртуальных реальностях по три раза?

Что касается ценовой политики – она более чем доступна! А дети могут даже попасть на «RoboStars» совершенно бесплатно. Для этого нужно отправится к одному из партнеров проекта и получить за покупку пригласительный билет сразу на двух детей!

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Подробные условия акции описаны в группе «ВКонтакте», купить билет со скидкой можно на сайте.

https://vk.com/robostars_barnaul

www.robostars.ru

Приходите и сделайте шаг навстречу будущему!

ТРЦ «ARENA», 2-ой этаж, Павловский тракт, 188/

Подробная информация по телефону: +7 (903) 947-37-70.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт