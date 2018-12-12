«Мама, смотри - говорящий робот!»

12 Дек. 04:00 2018-12-12T06:15:22+03:00

В прошедшую субботу состоялось официальное открытие фестиваля роботов «RoboStars». Вплоть до 8 января на втором этаже ТРЦ «Арена» расположился захватывающий мир будущего - мир виртуальных технологий и умных андроидов. Организаторы проекта собрали в одну команду более 50 роботов из разных стран мира. В отличие от привычных всем выставок, фестиваль представлен в формате интерактивного шоу. Здесь взрослые и дети могут не только оценить способности искусственного интеллекта, но и тесно с ним пообщаться. Здесь нет строгих табличек «не прикасаться» или «не подходить близко». Как раз наоборот! Всех роботов можно трогать, можно играть с ними, делать фото и селфи, а некоторые из них сами будут требовать вашего внимания и даже задавать вам сложные задачки! Местные консультанты все подробно расскажут и покажут, как можно взаимодействовать с каждым из них!

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Учимся играючи!

При этом на «RoboStars» дети не только развлекаются, но и получают важные знания из сферы робототехники и инновационных технологий.

И действительно, шоу особенно понравится школьникам, «прохладно» относящимся к техническим наукам. В саму суть фестиваля заложена идея об обучении через игру. Так, на шоу Николы Теслы раскроется совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов.

Вы сами увидите, как ваши непоседы вдруг потянутся к, казалось бы, сложным вещам и досконально захотят узнать, как все устроено. А различные площадки с мастер-классами обязательно утолят их интерес и творческий порыв.

- Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой. Они сами выбирают, кто выйдет у них «из-под пера». Будет ли это любимый герой мультфильма, а, может, какая-то полезная в быту штука… Очки Гарри Поттера? – пожалуйста! Меч из «Майнкрафта» - не вопрос! Эмблема Бэтмэна – у нас всё возможно! - рассказывает управляющая фестивалем Айдана Кожахметова. – Детям постарше и взрослым предложат собрать собственного робота со своим уникальным внешним видом и характером.

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Роботаланты и виртуальная реальность

Отдельная живая очередь здесь выстраивается из желающих окунуться в виртуальную реальность. На фестивале обустроены сразу несколько специальных зон, где, надев очки – человек попадает в другой мир, например, на дно океана или в совершенно фантастическое место.

И конечно, не пустуют здесь многочисленные стенды с роботами. Тут и там раздаются детские восторженные возгласы: «Мама, смотри – он умеет говорить!», «Мама, он радуется, когда я глажу ему макушку!», «О, а тот танцует, как наш папка!»

Талантливые механические ребята покажут все свои возможности, ответят на все вопросы. Для вас сыграет электронный оркестр под руководством робота-дирижера, станцует Мигель - первый в мире робот, который готовится к участию в шоу «Танцы» на ТНТ, робот-стендапер расскажет смешные шутки. И это лишь малая часть!

- Абсолютно всем понравится ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься, - продолжает управляющая фестивалем.- Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой: на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Если запустить обучающую программу, то можно почувствовать себя новым Роналду или Месси.

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Хоть весь день!

А главное, время пребывания на фестивале не ограничено! Билет действителен весь день! Откроем маленький секрет - посещать фестиваль роботов лучше в будний день. Пока все учатся и работают, роботы будут только ваши! Сами посудите, когда еще удастся побеседовать по душам с Робом Робовичем, узнать больше интересных фактов о моде у Бритни и побывать во всех виртуальных реальностях по три раза?

Что касается ценовой политики – она более чем доступна! А дети могут даже попасть на «RoboStars» совершенно бесплатно. Для этого нужно отправится к одному из партнеров проекта и получить за покупку пригласительный билет сразу на двух детей!

В Барнауле открылся грандиозный фестиваль роботехники для всей семьиФото: Олег УКЛАДОВ

Подробные условия акции описаны в группе «ВКонтакте», купить билет со скидкой можно на сайте.

https://vk.com/robostars_barnaul

www.robostars.ru

Приходите и сделайте шаг навстречу будущему!

ТРЦ «ARENA», 2-ой этаж, Павловский тракт, 188/

Подробная информация по телефону: +7 (903) 947-37-70.

На правах рекламы.