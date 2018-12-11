2018-12-11T13:25:41+03:00
Общество

Память Героев Отечества почтили в Барнауле

Родственники и бывшие сослуживцы возложили цветы на площади Ветеранов
Анна СЕМИНА
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Акция памятиАкция памятиФото: скриншот видео
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День героев Отечества в выходные отметили в Барнауле. В честь этого памятного события на площади Ветеранов вспомнили тех, кто не вернулся с поля боя.

Здесь собрались те, чьи родственники пали в неравных схватках в годы Великой Отечественной войны и тех, кто не прошел Афганистан. Среди них и мать героя Советского союза Константина Павлюкова. Теперь его имя носит летная школа.

- Все матери ждали своих детей. И если их помнят, то, как я говорю мальчикам в летной школе: «Я сама счастливая мать из всех матерей погибших солдат», потому что частичка кости в каждом курсанте, - рассказывает «Нашим новостям» Светлана Павлюкова.

Акция памяти Фото: скриншот видео

Акция памятиФото: скриншот видео

На войну в Афганистан в свое время отправили около четырех тысяч алтайских солдат. Из них 144 больше никогда не увидели своих родных.

- Мы чтим память. Мы живем этим. Возлагаем цветы, - говорит Сергей Завалихин, председатель правления союза ветеранов Афганистана Алтайского края, депутат Барнаульской городской думы.

Но на этом памятные мероприятия не заканчиваются. Родственники и бывшие сослуживцы в обязательном порядке посещают Власихинское кладбище. В простонародье его давно назвали «Афганским».

- Там захоронено три героя Советского союза, - добавляет Завалихин.

Всего же после Афганской войны Героями СССР и России стали 20 бойцов. Из них 14, увы, посмертно. Для наших солдат тот ад закончился без малого 30 лет назад, но это совсем не повод забывать погибших там призывников, тем более что у тех, кто вернулся домой есть четкая цель – воспитать современное поколение таким, чтобы оно помнило и также чтило память «афганцев», ведь воевали там такие же молодые парни, как и в годы Великой Отечественной войны.

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