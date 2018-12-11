Почему бассейны в школах Барнаула глубиной по колено

Современный тренд образования – бассейны в школах. Есть такие и в Барнауле. Однако родители учеников негодуют - почему их глубина составляет всего 70 сантиметров и рассчитаны они только на начальные классы и дошкольников. Корреспондент «Комсомолки» решила узнать, какова же должна быть по нормативам глубина школьных бассейнов, кто в них может заниматься и сколько это стоит.

Уроки по плаванью

Итак, как выяснилось, в Барнауле бассейны есть в восьми школах. До конца этого года в сдадут в эксплуатацию новую школу с бассейном в квартале 2008 (улица Сиреневая, 16), а в 2020 году - в квартале 2023 (улица Шумакова, 78).

Больше года назад в квартале «Дружный» открыли школу №133, на базе которой также есть бассейн. Помимо школьников туда ходят и воспитанники близлежащего детского сада №264.

– Заниматься в нашем бассейне могут школьники первого-четвертого классов и детсадовцы. Бассейн состоит из двух ванн размером три на шесть и два на четыре метра. Их глубина составляет всего 70 сантиметров. Бассейн предназначен для обучения детей держаться на воде в критической или чрезвычайной ситуации. Он не подходит для соревнований и ныряния, поэтому такая глубина – оптимальная для того, чтобы научить детей основам плаванья, - пояснил директор Евгений Ласица.

Бассейн школы №133Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

У учеников младших классов в расписании стоит три занятия физической культуры в неделю. Два из них объединяют вместе для плавания.

Кто отвечает за детей в бассейнах?

Бассейн является местом повышенной опасности. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет тренер и директор учебного заведения. В случае, если ребенок, не дай бог, утонет или получит инвалидность, им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти дет, а если получит травму без серьезных последствий, штраф от 10 до 20 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.

Какова должна быть глубина

Согласно нормативам (они прописаны в Своде правил СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования») глубина ванн бассейнов в детсадах садах может быть от 0,55 метра до 1 метра, в школах - от 0,8 метра до 1,65 метра.

В большинстве школ Барнаула глубина не превышает одного метра. Можно предположить, что это связано с тем, что руководство образовательных учреждений действует по принципу – от греха подальше. Помимо этого, никто не отменял денежный вопрос - ванны небольшой глубины более выгодны в проектировании, строительстве и обслуживании.

Но, тем не менее, стоит отметить, что есть в Барнауле школа, в которой работает полноценный глубокий бассейн, в котором могут заниматься и старшеклассники. Так, ученики школы №118 могут плавать на глубине 1,65 метров. Этот бассейн был сдан в эксплуатацию с момента основания школы - в 1988, а отремонтирован – в 2016.

- Глубина бассейнов определяется комитетом по образованию города Барнаула. Если в проектной документации не предусмотрено строительство бассейна спортивного, то по умолчанию там строится бассейн учебный, чья глубина регулируется СанПиН. Так как бассейны спортивные требуют больше средств на содержание, чем учебные, то проектируются чаще всего бассейны небольшой глубины, - пояснила главный инженер отдела управления проектированием «Алтайгражданпроекта» Нина Жукова.

Эксперт также добавила, что вопрос о глубине бассейнов в школах поднимался не один раз – многие недовольны, что посещают их только ученики начальных классов и дошкольники.

Платные занятия плавания в школах

По словам директоров некоторых школ, дополнительные платные занятия в бассейнах были открыты по желанию родителей – удобно, что близко к дому, и сравнительно недорого. Да и для школы это какой-никакой, а заработок.

Так, дополнительные занятия на платной основе предусмотрены в бассейне на базе школы №132 (Балтийская, 6) в квартале 2001. В первой половине дня там занимаются учащиеся первого-четвертого класса, а во второй половине дня проходят платные занятия для детей микрорайона в возрасте от 3 до 10 лет. Стоимость одного занятия составляет 200 рублей.

Дополнительные занятия есть и в школе №134 (Балтийская, 11). Стоимость одного занятия – 200 рублей. А вот в школе №118 (Благовещенская, 11) есть не только бассейн, но даже сауна. Стоимость одного занятия по плаванию для школьника и дошкольника в группе составляет 137,50 рублей, абонемент «семейный» с сауной – 1100 рублей, «семейный» без сауны - 900 рублей.

Кстати

В детсадах тоже есть бассейн

В настоящее время бассейны есть и в 11 детских садах Барнаула. Все воспитанники этих детсадов занимаются бесплатно. Кроме того, семь детских садов (№211, 219, 224, 237, 250, 269, 270) проводят дополнительные платные занятия. В этом случае между родителем и детсадом заключается соответствующий договор.

По данным на 1 декабря 2018 года, заключено свыше 1100 договоров со школами и более 750 - с детским садами.

Справка КП

В каких школах Барнаула есть бассейны:

- №101, 112, 114, 117, 118, 132, 133, 134.

В каких детсадах Барнаула есть бассейны:

- №188, 209, 211, 212, 219, 224, 237, 250, 268, 269, 270.