2018-12-10T11:49:09+03:00
Общество

Президент рассказал о неизвестных наскальных рисунках на Алтае

По словам Владимира Путина, на них были изображены звери и птицы
Иван ОЛЕКСЮК
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Владимир Путин на церемонии РГОВладимир Путин на церемонии РГОФото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин рассказал о неизвестных наскальных рисунках в Республике Алтай. Он упомянул об этом 7 декабря во время торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества в Кремлевском дворце. Об этом сообщает официальный сайт правительства Республики Алтай.

- Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких ученых там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили, - сказал глава государства.

По словам президента, люди не знают глубины собственной культуры и истории, хотя Горный Алтай многие исследователи считают колыбелью тюркских народов.

- У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем. Нужно знать, - сказал президент.

В алтайском отделении Русского географического общества рассказали, что в регионе действительно много объектов с наскальными рисунками. О каком из них мог говорить президент, географы не решились предположить. По словам специалистов, сейчас скорее стоит вопрос охраны наскальных рисунков, чем их изучения. Большинство петроглифов зарисованы и изучаются учеными.

Как рассказали в республиканском правительстве, возможно, неизвестные петроглифы были обнаружены в Онгудайском районе. Именно там был глава страны несколько лет назад.

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