На третьи сутки тепло вернулось в замерзающие многоэтажки Барнаула

Во все многоквартирные дома, пострадавшие от коммунальной аварии в барнаульском микрорайоне ВРЗ, подано тепло.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по данным на 8:45 тепло запущено во все 55 многоквартирных домов и в 241 частный дом. Как сообщалось ранее, также подан теплоноситель во все социальные объекты: два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры «Октябрьский».

Но до сих пор стаются без отопления жители четырех частные домов. Причина заключается в том, что там заморожены вводы, так как коммуникации от магистрального трубопровода к домам проложены в основном воздушным способом. Ситуацию контролирует администрация Октябрьского района, и сейчас совместно с управляющими компаниями проводятся восстановительные работы.

Напомним, коммунальная авария в микрорайоне произошла в субботу, 8 декабря. Утром 9 декабря в администрации Октябрьского района прошло заседание комиссии по ЧС, которую возглавил первый зам. главы города Вячеслав Франк. Тепло в дома начало поступать только

Телефоны

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу 299-188 или в администрацию Октябрьского района по тел. 247-498.

Читайте также:

Барнаульцы в 20-градусный мороз вторые сутки сидят без отопления

Жители барнаульского микрорайона ВРЗ мерзнут вторые сутки. Их дома из-за порыва теплотрассы в 20-градусный мороз остались без тепла и горячей воды (подробнее)

В Барнауле идет запуск тепла и горячей воды в замерзающие дома [обновляется]

По состоянию на 19.00 тепло запущено в 52 многоквартирных дома, в 238 частных и во все социальные объекты: в двух детсадах, двух школах, колледже с общежитием, трех поликлиниках и ДК «Октябрьский». Температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных норм (подробнее)

Аварию, из-за которой барнаульцы остались без тепла, устраняли вслепую

В Сибирской генерирующей компании рассказали о сложностях, которые возникли во время устранения аварии на ул. Водопроводная, 142 в микрорайоне ВРЗ (подробнее)