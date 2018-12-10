2018-12-10T07:06:53+03:00
Происшествия

На третьи сутки тепло вернулось в замерзающие многоэтажки Барнаула

Но без отопления до сих пор остаются жители четырех частных домов
Дарья САВЕНКО
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Но без отопления до сих пор остаются жители четырех частных домовНо без отопления до сих пор остаются жители четырех частных домовФото: предоставлено пресс-службой
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Во все многоквартирные дома, пострадавшие от коммунальной аварии в барнаульском микрорайоне ВРЗ, подано тепло.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по данным на 8:45 тепло запущено во все 55 многоквартирных домов и в 241 частный дом. Как сообщалось ранее, также подан теплоноситель во все социальные объекты: два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры «Октябрьский».

Но до сих пор стаются без отопления жители четырех частные домов. Причина заключается в том, что там заморожены вводы, так как коммуникации от магистрального трубопровода к домам проложены в основном воздушным способом. Ситуацию контролирует администрация Октябрьского района, и сейчас совместно с управляющими компаниями проводятся восстановительные работы.

Напомним, коммунальная авария в микрорайоне произошла в субботу, 8 декабря. Утром 9 декабря в администрации Октябрьского района прошло заседание комиссии по ЧС, которую возглавил первый зам. главы города Вячеслав Франк. Тепло в дома начало поступать только

Телефоны

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу 299-188 или в администрацию Октябрьского района по тел. 247-498.

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По состоянию на 19.00 тепло запущено в 52 многоквартирных дома, в 238 частных и во все социальные объекты: в двух детсадах, двух школах, колледже с общежитием, трех поликлиниках и ДК «Октябрьский». Температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных норм (подробнее)

Аварию, из-за которой барнаульцы остались без тепла, устраняли вслепую

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