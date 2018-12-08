Эстафета огня зимней Универсиады в Барнауле: что будет интересного, какие дороги перекроют

В субботу, 8 декабря, Барнаул встречает эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады.

Сами соревнования пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Это первая в истории России зимняя Универсиада. Ранее, лишь в 2013 году, летние состязания студентов принимала Казань.

Что касается эстафеты огня, которая по традиции предваряет Универсиаду, то она стартовала еще 20 сентября - в Международный день студенческого спорта. Впервые огонь зажгли в итальянском Турине, а вот «турне» по России началось с 29 сентября с Москвы. В общей сложности за 164 дня факелоносцы пронесут огонь по 30 городам. Барнаул в этом списке числится 13-м.

- Мы надеемся, что это число принесет нам только счастье, - надеются местные организаторы.

В столице Алтайского края священный огонь будут встречать на обновленной набережной Оби. Эта честь выпала российской лыжнице, участнице Олимпийских игр 2014 года, уроженке нашего региона Ольге Сементиной (Кузюковой). Далее факелоносцы отправятся до площади Баварина, по проспекту Ленина, по улице Молодежной, далее с поворотом на проспект Социалистический. Финал эстафеты и торжественное зажжение чаши состоится на главной городской сцене. Эту роль исполнит единственный в истории российского мужского биатлона чемпион мира и олимпийский чемпион в индивидуальной гонке, уроженец села Староалейского Сергей Тарасов.

Что интересного?

Огонь Универсиады прибудет в Барнаул в 16.00. Прямо на набережной состоится торжественная встреча, так что горожанам обязательно следует посетить эту площадку. Эстафета же начнется в 16.30. Всего на пути следования огня отмерено 25 этапов. Каждый из них от 100 до 250 метров длиной.

Вся дистанция будет украшена баннерами и флагами. Развлекательные программы ждут горожан на нескольких площадках: у стадиона «Динамо», у медицинского университета, на площадке перед Политехом («сковородка»), на Нулевом километре, у Алтайского государственного университета (пр. Ленина, 61). А вот главная торжественная площадка откроется на площади Сахарова. Там концерт начнется сразу по окончании эстафеты - в 17.30. Кстати, не стоит волноваться, организаторы обещают, что замерзнуть никто не успеет. Выступление будет недолгим. Завершится праздник фейерверком.

Перекрытие дорог

Для обеспечения проведения эстафеты 8 декабря перекроют движение транспорта по маршруту следования огня Универсиады. Таким образом, с 16.00 до 18.30 будет перекрыта четная и нечетная стороны проспекта Ленина от Мамонтова до улицы Молодежной включительно. Молодежная будет перекрыта на участке от Ленина до Социалистического.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. По традиции потоки автобусов распределят по проспектам Красноармейскому и Комсомольскому.

ТОП-5 фактов про эстафету огня

1. Факелоносцы

Стать факелоносцем Всемирной зимней универсиады мог любой желающий. Следовало только оставить свою заявку и приложить к нему эссе со своими достижениями.

2. Факел

Увы, но в отличие от сочинской Олимпиады и Паралимпиады факел участникам эстафеты огня не отдают и не продают. Это собственность организаторов, и они оставляют его себе. На руки он выдается только перед дистанцией. Передавать его в другие руки строго запрещено (даже охране и волонтерам). Прикасаться к нему может только сам факелоносец. Вес факела 1,9 килограмма, длина 89 сантиметров, высота пламени достигает 30 сантиметров, и она не регулируется. Огонь может гореть 20 минут.

3. Протяженность эстафеты

Протяженность маршрута эстафеты огня в Барнауле составит 4106 метров. Его пройдут 25 факелоносцев.

4. Города

В общей сложности эстафета огня состоится в 30 городах России. Барнаул попал в этот список благодаря блестящей организации эстафеты, приуроченной к Олимпиаде в Сочи.

5. Маршрут

В Барнаул огонь прибывает из Иркутска, после нас он отправится в Новосибирск.