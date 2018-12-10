В холодном плену: как барнаульцы три дня выживали без отопления в морозы

Коммунальная авария, которая произошла в Барнауле 8 декабря на улице Водопроводной, 142, оставила без тепла и горячей воды 55 многоквартирных домов, 245 частных, а также два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники и Дом культуры «Октябрьский». Двое суток батареи в домах некоторых горожан были холодными. И это притом, что на улице стояли 20-градусные морозы.

Устраняли аварию круглосуточно

Чтобы устранить аварию, коммунальщики работали круглосуточно:

- Работы приходилось вести практически вслепую из-за обильного парения, с которым не удавалось справиться даже с помощью специальных вентиляторов. Кроме того, дело осложнялось глубоким залеганием трубопровода и качеством грунта. Грунт вокруг трубы убирали с помощью отбойных молотков, так как он представлял смесь строительного мусора, бетона и земли. В итоге энергетики заменили 16 метров трубопровода, затем заполнили теплосеть и поставили ее на циркуляцию, - рассказали в Барнаульской теплосетевой компании.

Работы осложнял сильный парФото: пресс-службы администрации Барнаула

В течение всего воскресенья тепло постепенно поступало в дома горожан. Утром в понедельник, 10 декабря, администрация отчиталась, что отопление подано во все многоквартирные дома и социальные объекты. Частные дома также подключили к отоплению, но не все – четыре дома на данный момент остались в холодном плену.

Грелись, как могли

Сразу после того, как отопление отключили, температура в квартирах и домах начала опускаться вниз, и людям пришлось вспоминать известные способы согреться.

- Отопление в многоквартирном доме, где мы живем, выключили ночью с пятницы на субботу, а включили только утром в воскресенье. Уехать с ребенком было некуда, поэтому пришлось остаться и одеть его в несколько кофт, штанов, теплых носков, - рассказывает Мария Кутобаева. - Перед тем, как уложить его спать, приходилось греть кроватку пластиковыми бутылками с горячей водой, а когда ребенок ложился, укрывать одеялом и пледом. Я, по сути, вообще не спала - сидела около него, чтобы не раскрылся и не замерз. Обогреватель включала ненадолго, но особо толка от него не было.

Одна комната в квартире Марии до сих пор холодная – после того, как авария будет полностью устранена, бригады займутся стояками. Именно так ей пояснили в диспетчерской.

Некоторые уехали с детьми из охладевших квартир, чтобы не простыть.

- Сам я оделся в более теплую одежду и остался, а супругу с ребенком отправил в гости к родственникам, потому что простыть при такой температуре очень просто. Но у нас еще нормально было, вот у соседей снизу температура опустилась до +10 градусов, - поделился Артем Кравченко.

- Отопление у нас отключили в ночь на субботу, а дали только днем в понедельник. У меня двое маленьких детей, которым пришлось спать в теплой одежде. Чтобы дети сильно не мерзли, мы ложились на одну кровать вчетвером. За двое суток, что не было отопления, стены очень остыли. Включали обогреватель, но он не смог прогреть даже одну комнату, - рассказала Анна Бондарева.

- Грелись мы при помощи печки и ветродуйки, но за два дня без тепла трубы успели замерзнуть. У нас кухня не отапливаемая, так туда выйти невозможно было, все льдом покрылось, - отметила Анжелика Царева.

А некоторые и вовсе нашли даже плюсы в отключении тепла.

- Мы одели ребенка в валенки, зимний комбинезон и шапочку, а когда поняли, что тепло дадут еще не скоро, уехали в деревню к бабушке и дедушке. Так тут благодать – свежий воздух, русская печь, пирожки, - рассказала Ольга Карпушкина.

- Хорошо, что на улице не -30 градусов было, но, тем не менее, пришлось греться обогревателями. В ход пошла и духовка, заодно и вкусный пирог испекли, - поделилась с нами Елена Баркова.

Мнение

Сети изношены на 80%

Ирина Бахтина, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных сетей, теплотехники и гидравлики АлтГТУ:

- Практически все сети водоснабжения, которые проложены по Барнаулу, изношены на 60-75 процентов, а в районах старой застройки эта цифра доходит до 80 процентов. Такую ситуацию с водоснабжением можно увидеть в любом городе России, так как активное массовое жилищное строительство и прокладка наружных инженерных сетей происходили в стране в 70-80 годах прошлого века.

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