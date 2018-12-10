2018-12-11T13:25:41+03:00
Общество

ВУЗ vs СПО: что лучше?

О плюсах высшего и среднего профессионального образования
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ВУЗ vs СПО: что лучше?ВУЗ vs СПО: что лучше?Фото: Олег УКЛАДОВ
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Еще не так давно вера в то, что диплом о высшем образовании является залогом успеха в жизни, основательно сидела в головах абитуриентов и их родителей. Причем десятки сомнительных частных вузов сделали на этом неплохие деньги, существенно девальвировав высшее образование. К счастью, в последнее время в общественном сознании тоже произошел перелом. Эксперты отмечают рост популярности среднего профессионального образования (СПО). Тем не менее, выбор стоит за самим абитуриентов. Рассмотрим плюсы.

О плюсах среднего профессионального образования

• Принципиальное отличие техникума или колледжа от вуза – значительно больший объем практики. Если будущая профессии звучит "Мастер отделочных строительных работ", значит, студент не один час простоит у стены, укладывая плитку. Будущий мастер столярного и мебельного производства будет упражняться с рубанком, а автомеханик – в учебной автомастерской. Для этого нужна серьезная техническая база.

• Выпускников колледжей и техникумов ждут работодатели. Сегодня в Алтайском крае есть потребность в специалистах рабочих профессий. Наблюдается кадровая потребность в сфере сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, в сфере логистики.

• Чаще всего выпускникам учреждений СПО даже не нужно искать работу. Она найдет их сама. Потенциальные работодатели всегда на связи с колледжами и техникумами – заказывают специалистов под себя. Кроме того, СПО является неплохим трамплином в дальнейшем обучении и получении высшего образования. У многих заведений налажены партнерские отношения.

О плюсах высшего образования

• Диплом. Невзирая на то, что современные работодатели зачастую реальный опыт и практические навыки ценят выше теоретических знаний, диплом все же дает конкурентное преимущество. Считается, человеку с дипломом легче устроиться на высокооплачиваемую должность. Но, как говорится в кругу молодежи, это не точно.

• Человек, проучившийся в университете 5 лет, имеет широкий кругозор, разбирается в своей профессии, знает, что именно будет требовать от него работодатель.

• Выбор профессии. Для тех, кто принципиально не хочет провести пять-шесть лет жизни, за учебниками, осваивая теоретическую подготовку, доступ в некоторые профессиональные сферы будет попросту закрыт. В первую очередь это, конечно медицина, педагогика и юриспруденция.

• Во время учебы вы можете стажироваться в том месте, где в будущем планируете работать. А еще после учебы можно сразу же поступать учиться на второе высшее образование.

А какие сегодня востребованы рабочие профессии, читайте в нашем проекте https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2019/

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