Елочные базары 2018 в Барнауле: где купить елку на Новый год
Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно уже с 1 декабря.
Для торговли в городе определено 98 торговых площадок, однако по результатам аукционов востребованными оказались 72 участка. Кроме этого, продавать деревья планируют около торговых центров и магазинов.
В администрации Барнаула отметили, что минимальная стоимость елки – 500 рублей.
Елочные базары 2018 в Барнауле:
Железнодорожный район
- площадь Победы, 1
- проспект Красноармейский, 131
- проспект Красноармейский, 80
- улица Северо-Западная, 224а
- улица Молодежная, 64
- проспект Ленина, 71.
Индустриальный район
- Павловский тракт, 227
- Павловский тракт, 275 (две точки)
- Павловский тракт, остановка «Мастерские» (четная сторона)
- пересечение улицы Балтийской и улицы Лазурной (район дома №16 по ул.Балтийской)
- улица Весенняя,4 (две точки)
- улица Взлетная, 49
- улица Георгиева, 44
- улица Лазурная ,44
- улица Малахова, 116
- улица Малахова, 84/1
- улица Малахова, 84/26
- улица Малахова, 86
- улица Новосибирская, 11б
- улица Новосибирская, 14а
- улица Новосибирская, 24
- улица Новосибирская, 36
- улица Новосибирская, 8
- улица Попова, 188
- улица Попова, 61
- улица Попова, 83
- улица Попова, 98
- улица Шумакова, 33 (две точки)
- улица Шумакова, 47
- улица Шумакова, 47
- улица Энтузиастов, 22
- улица Лазурная, 54
- улица Взлетная, 39а
- между домами по улице Сергея Ускова, 3 и 23
- улица Георгиева, 44.
Ленинский район
- улица Юрина, 202в
- улица Попова, 4
- улица Попова, 51
- улица Попова, 64
- улица Попова, 68а
- улица Малахова, 55
- улица Малахова, 79
- проспект Космонавтов, 6в
- улица Антона Петрова, 202а.
Октябрьский район
- улица 40 лет Октября, 3а
- улица Северо-Западная, 26
- улица Германа Титова, 13
- улица Германа Титова, 18
- улица Северо-Западная, 62
- улица Северо-Западная, 58
- улица Северо-Западная, 58а
- улица Тимуровская, 17 (две точки)
- улица Советская, 2
- проспект Комсомольский, 87
- проспект Ленина, 88
- улица 80-й Гвардейской Дивизии, 40
- улица Советская, 3
- улица Чудненко, 116
- улица Горно-Алтайская, 15
Центральный район
- пересечение проспекта Ленина и улицы Льва Толстого
- проспект Красноармейский, 53
- проспект Красноармейский, 71
- проспект Социалистический, 61
- поселок Южный, улица Чайковского, 29
- улица Никитина, 55
- поселок Южный, улица Белинского, 14
- Змеиногорский тракт, 71в
- проспект Красноармейский, 64.
Кстати
Следить за легальной торговлей новогодних деревьев будет комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с администрациями районов и полицейскими.