2018-12-09T17:26:07+03:00
Общество

Елочные базары 2018 в Барнауле: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Барнауле запланировано на 15 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую ёлку на Новый год
Дарья САВЕНКО
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Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря.Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно уже с 1 декабря.

Для торговли в городе определено 98 торговых площадок, однако по результатам аукционов востребованными оказались 72 участка. Кроме этого, продавать деревья планируют около торговых центров и магазинов.

В администрации Барнаула отметили, что минимальная стоимость елки – 500 рублей.

Елочные базары 2018 в Барнауле:

Железнодорожный район

- площадь Победы, 1

- проспект Красноармейский, 131

- проспект Красноармейский, 80

- улица Северо-Западная, 224а

- улица Молодежная, 64

- проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

- Павловский тракт, 227

- Павловский тракт, 275 (две точки)

- Павловский тракт, остановка «Мастерские» (четная сторона)

- пересечение улицы Балтийской и улицы Лазурной (район дома №16 по ул.Балтийской)

- улица Весенняя,4 (две точки)

- улица Взлетная, 49

- улица Георгиева, 44

- улица Лазурная ,44

- улица Малахова, 116

- улица Малахова, 84/1

- улица Малахова, 84/26

- улица Малахова, 86

- улица Новосибирская, 11б

- улица Новосибирская, 14а

- улица Новосибирская, 24

- улица Новосибирская, 36

- улица Новосибирская, 8

- улица Попова, 188

- улица Попова, 61

- улица Попова, 83

- улица Попова, 98

- улица Шумакова, 33 (две точки)

- улица Шумакова, 47

- улица Шумакова, 47

- улица Энтузиастов, 22

- улица Лазурная, 54

- улица Взлетная, 39а

- между домами по улице Сергея Ускова, 3 и 23

- улица Георгиева, 44.

Ленинский район

- улица Юрина, 202в

- улица Попова, 4

- улица Попова, 51

- улица Попова, 64

- улица Попова, 68а

- улица Малахова, 55

- улица Малахова, 79

- проспект Космонавтов, 6в

- улица Антона Петрова, 202а.

Октябрьский район

- улица 40 лет Октября, 3а

- улица Северо-Западная, 26

- улица Германа Титова, 13

- улица Германа Титова, 18

- улица Северо-Западная, 62

- улица Северо-Западная, 58

- улица Северо-Западная, 58а

- улица Тимуровская, 17 (две точки)

- улица Советская, 2

- проспект Комсомольский, 87

- проспект Ленина, 88

- улица 80-й Гвардейской Дивизии, 40

- улица Советская, 3

- улица Чудненко, 116

- улица Горно-Алтайская, 15

Центральный район

- пересечение проспекта Ленина и улицы Льва Толстого

- проспект Красноармейский, 53

- проспект Красноармейский, 71

- проспект Социалистический, 61

- поселок Южный, улица Чайковского, 29

- улица Никитина, 55

- поселок Южный, улица Белинского, 14

- Змеиногорский тракт, 71в

- проспект Красноармейский, 64.

Кстати

Следить за легальной торговлей новогодних деревьев будет комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с администрациями районов и полицейскими.

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