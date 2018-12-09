Алтайский губернатор стал единоросом и получил партбилет от Дмитрия Медведева

Алтайский губернатор Виктор Томенко 8 декабря на съезде «Единой России» в Москве официально вступил в партию. Он стал членом ее Генерального совета. Партийный билет главе региона вручил премьер-министр, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев, сообщили в алтайском отделении партии.

- В «Единую Россию» вступают разные политики, в том числе, и недавно избранные главы регионов. Такие как губернаторы Алтайского края и Кемеровской области. Их союз с партией взаимовыгодный. Они могут укреплять политические позиции партии в регионах и, в свою очередь, получают серьезную поддержку в бюджетном процессе, в лоббировании инициатив региона на федеральном уровне, поддержку избирателей. Одним словом, вступление губернаторов в партию – политически выгодное решение, - прокомментировал гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Напомним, Томенко ранее был беспартийным.

- Так сложилось, что я человек беспартийный, - говорил он. – Я убежден, что губернатор должен представлять интересы всех граждан, независимо от политических предпочтений.

Но на губернаторских выборах в сентябре 2018 года он все же баллотировался при поддержке «Единой России». И пояснял, почему принял такое предложение от «ЕР»:

- Это лидирующая партия, имеет хорошую репутацию. Она создавалась президентом. А президент назначил меня на должность врио губернатора Алтайского края. Для меня эта цепочка стала определяющей.

После того, как Виктор Петрович вступил в должность губернатора, он написал заявление о вступлении в партию. Его пригласили на съезд «ЕР», где и вручили партбилет.

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- Сразу после того, как вступил в должность губернатора, я написал заявление, чтобы стать сторонником партии «Единая Россия», чтобы более эффективно решать вопросы и проблемы, которые есть у жителей Алтайского края. Думаю, что поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной (подробнее)