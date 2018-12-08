2018-12-08T17:40:28+03:00
Происшествия

Ревнивец вывалил в сеть порно с бийской учительницей

Получив отказ от возлюбленный, он решил ее опозорить
Анна АДАМАЙТЕС
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Ревнивец пошел под судРевнивец пошел под судФото: Андрей КОПАЛОВ
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Пара из Бийска развлекалась созданием совместного домашнего порно, пока один из них не выставил его напоказ. Сейчас против парня, который решил отомстить бывшей «за нелюбовь», возбуждено уголовное дело. Девушке, которая плюс ко всему оказалась школьной учительницей, пришлось из-за позора уволиться и покинуть город навсегда.

А начиналось все, как у Ромео и Джульетты, правда, на современный лад. Два года назад молодые люди встретились в Наукограде. Отношения завязались быстро и ярко. Пылкая страсть отразилась в недвусмысленной переписке интимного характера, обмене фото и видео «не на показ». Однако один из них явно переоценил характер этих отношений. В какой-то момент парень решился на совместное проживание и предложил это своей девушке. А та взяла и отказала, позже и вовсе бросила его. Пылкий влюбленный явно был не готов к такому развороту событий. Тут его и «замкнуло». Чтобы отомстить «горячей учительнице», он выложил в соцсети весь накопленный на нее компромат: переписку, порнографические фото и видео с ее участием.

- Данные действия скомпрометировали женщину, так как она работала педагогом в одной из школ города, а порочащая информация оказалась в свободном доступе широкого круга лиц, в том числе, родителей и учеников, которых она обучала. Потерпевшей нанесен моральный вред, в связи с чем она была вынуждена сменить место жительства и работу, - сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Неудавшийся мститель свою вину перед следствием признал, а дело против него передано в суд. 35-летнего мужчину будут судить по двум статьям: за нарушение неприкосновенности частной жизни и за публичную демонстрацию порнографии.

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