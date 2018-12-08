Вечером 6 декабря на участке автодороги Челябинск-Новосибирск задержали грабителей, напавших на микрофинансовую организацию в Барнауле. Ворвавшись в офис финансового учреждения, они угрожали пистолетом. Испуганные сотрудники отдали им около 2 млн. рублей.

Между тем, автомобиль грабителей «Хендай-Экус» числился в федеральном розыске. Именно это сыграло роковую роль для грабителей. Бдительные омские полицейские – экипаж специализированной роты дорожно-патрульной службы в составе капитана полиции Романа Мозылева и старшего лейтенанта полиции Владимира Самбрата обратили внимание на авто «с прошлым» и начали преследование.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, к задержанию подозреваемых подключились дополнительные экипажи ДПС. А в районе 823 км трассы Челябинск-Новосибирск иномарку удалось остановить и блокировать. Когда полицейские подбежали к машине, то увидели в ней двух мужчин. В автомобиле обнаружили сигнальный пистолет.

По данным пресс-службы, подозреваемых передадут полицейским из Барнаула «для проведения дальнейших следственных действий». Уголовное дело возбудили по ч. 4 статьи 162 УК РФ.