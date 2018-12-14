Газетные киоски закрывают в Барнауле из-за нерентабельности

Газетные киоски хоть и не массово, но все же закрываются в Барнауле и виной всему – маленький спрос населения на печатную продукцию.

При всем при этом, такие крупные игроки на рынке, как «Роспечать» и «Лига Пресс» все же мечтают о расширении своей сети, пусть и небольшом.

- Власти города, можно сказать, в каких-то моментах даже способствуют развитию системы киосков. Есть даже специальная программа: «Программа поддержки киосков прессы в городе Барнауле». Однако несмотря на это, несколько киосков у нас за этот год все же закрылись. Они просто стали нерентабельны. Продажи прессы падают. Так что нам нужна поддержка, нам надо переставлять точки продажи в более трафиковые места. Мы работаем в этом направлении, - говорит генеральный директор АО «Союзпечать-Алтай» («Роспечать») Данила Алтухов.

Причем по меркам предпринимателей, планы - не сказать, что грандиозные. В идеале хотелось бы открыть один-два павильона. Но даже здесь есть определенные сложности – приходится проходить несколько стадий согласований, и не так-то просто найти свое место на карте города.

- Сначала предприниматели подают заявки в администрации районов. Затем схема размещения нестационарных объектов проходит согласование в профильных комитетах, в том числе в архитектуре и комитете по предпринимательству, - поясняют в мэрии.

Решение комиссии на следующий год уже известно – администрация одобрила две новые заявки – во Власихе и на проспекте Космонавтов. Теперь в Барнауле будет 113 газетных киосков. При этом не исключено, что из схемы пропадут несколько торговых точек.

Газетные киоски закрываются из-за нерентабельностиФото: Олег УКЛАДОВ

- Ситуация на сегодняшний день такая: к счастью, киоски, которые есть сейчас, не закрывают, но и не дают новых мест. Мы подавали заявку на размещение трех новых точек в новых микрорайонах, но нам отказали. Говорят, что нет технической возможности, - рассказывает директор торговой сети «Лига Пресс» Людмила Беликова. – Да, есть определенные стандарты размещения киосков, но в наших случаях говорят, что они не проходят по линии ГИБДД, то есть мешают обзору, что расположены слишком близко к жилым домам. Я же считаю, что многие основания отказа просто надуманные.

Вдобавок к этому может закрыться киоск на привокзальной площади. Якобы в рамках благоустройства данной территории его там нет.

- Хотя в данном случае тоже складывается странная ситуация: я видела план площади и там нет даже остановки. Как такое может быть? Мне непонятно, - негодует Беликова.

В целом же ситуацию она оценивает как стабильную, хотя, конечно же, хотелось бы развиваться:

- Еще три торговых точки за этот год мы потеряли в аренде. Они размещались в крупной розничной сети и в связи с модернизацией этих магазинов нам отказали в аренде.

А вот с благоустройством у предпринимателей есть определенные трудности. Администрация разработала эскиз, как должен выглядеть газетный павильон. Однако одномоментно заменить все не вписывающиеся в общий ансамбль города киоски невозможно.

- Стоимость одного объекта оценивается от 700 тысяч до 1 млн рублей. У нас просто нет столько свободных средств, - говорят предприниматели.

Что уж говорить о содержании прилегающей территории. Летом – это клумбы, зимой – украшение к Новому году, и все это также влетает в копеечку. Так что пока печатный бизнес скорее выживает, чем развивается.