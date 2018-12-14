На Алтае иномарка влетела в толпу на остановке

Жуткое ДТП произошло в Камне-на-Оби сегодня днем, 14 декабря. Иномарка на большой скорости врезалась в автобусную остановку, протаранив толпу людей. По данным ГИБДД, 63-летний водитель «Тойоты-Спринтер» не справился с управлением.

В результате аварии пострадали шестеро человек, по предварительной информации, это была компания студентов. Настоящее чудо, что никому из них не потребовалась госпитализация. Молодым людям оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

Очевидцем шокирующей аварии стала местная жительница Татьяна Г. «Каменским известиям» она рассказала подробности произошедшего:

В Камне-на-Оби на автобусной остановке автомобиль сбил несколько человек.В камне-на-Оби в результате ДТП пострадали сразу несколько человек

– После лечения я отправилась на остановку. Через несколько минут сюда же подошли несколько молодых людей. Их было человек шесть. Они весело разговаривали. Почему-то в этот момент я отошла от остановки подальше и вдруг увидела, как по дороге со страшной скоростью летит машина. Ее кидало в разные стороны, с одной стороны проезжей части на другую. Я очень испугалась. И тут случилось страшное – автомобиль сбил всех молодых людей, врезавшись в сугроб.

Водитель тут же выбежал из машины и стал кричать: «Все живы?». Он трогал всех сбитых, проверяя, живы они или нет. В этот момент я заметила на дороге чью-то обувь, остановка с обратной стороны была в крови. Проезжающие мимо автомобили тормозили. «Скорая помощь» прибыла на место очень быстро. Молодые люди кто сидел, кто лежал на снегу. У них было шоковое состояние, но все были живы.

Женщина добавила, что на машине, которая врезалась в толпу людей, были выбиты стекла и смята вся левая часть.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока не известно.