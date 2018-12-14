2018-12-14T10:48:54+03:00
Происшествия

Школьный наркотрафик: в Барнауле ученики "банкуют" насваем

Один мальчик отравился после того, как попробовал странную «конфетку»
Анна СЕМИНА
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Пострадавший ребенокПострадавший ребенокФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Семиклассник продавал в стенах барнаульской школы наркотики, предположительно «Насвай». Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Тревогу подняли родители пятиклашек, ведь именно в их классе один из учебных дней едва не закончился трагедией.

- 28 ноября пятиклассник купил у ребят из седьмого класса неизвестный препарат, после чего стал предлагать его своим друзьям. При этом он уверял, что это просто конфета, которую нужно положить под язык. После того, как мой сын попробовал вещество, ему стало плохо! У него закружилась голова, появилась слабость в ногах. Я узнала обо всем только вечером, - рассказывает мама пострадавшего школьника.

По словам женщины, несмотря на то, что ее ребенку было плохо, педагоги на это никак не отреагировали. Более того, когда она обратилась в школу, все, что сделала администрация – это провела беседу с участниками и родителем мальчика, купившего неизвестное вещество. При этом в правоохранительные органы они не обращались, сославшись якобы на то, что участкового на их участке нет.

- Теперь дети чувствуют свою безнаказанность, и дальше будет только хуже. Они утверждают, что это не первый случай в нашей школе и даже знают расценки. Осенью этот же пятиклассник принес в школу вино. Но это быстро заметили преподаватели. В тот раз школа также ничего не предприняла. Мы звонили отцу мальчика, который сказал, что не знал о таком случае, - продолжает мама свой рассказ в одной из популярных социальных сетей.

После того, как история о школьном наркотрафике распространилась по барнаульским СМИ, инцидентом заинтересовались в следственном управлении. Начата доследственная проверка. Она продлится месяц.

- Сейчас мы проверяем информацию о том, что руководство школы скрыло данный факт от правоохранительных органов и не оказало медицинскую помощь ученику, который отравился после употребления наркотика. Каково его состояние на данный момент, мы не можем уточнить, так как пока не обладаем такой информацией. В целом мы будем проверять все изложенные в заявлении факты, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева. – Сам по себе факт вопиющий. Пострадал малолетний ребенок.

Тем временем, свою проверку проведут и в комитете по образованию. Там также уже в курсе сложившейся ситуации и не отрицают ее.

- Да, ситуация была. Насколько мне известно, учительница вскрыла данную ситуацию, и администрация передала информацию в следственные органы. Были ли это «конфетки», как пишут в социальных сетях, мне не известно. Экспертизы проводят следователи, - заявила председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина.

Что касается непосредственно администрации школы, то ее директор Наталья Екшибарова отказалась давать комментарии по данному факту.

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