2018-12-08T16:08:45+03:00
Происшествия

Обжигая руки, люди спасали горящую машину барнаульца

Мужчина до сих пор не отошел от шока и боится взглянуть на авто
Анна АДАМАЙТЕС
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Пока еще целая машина ЕвгенияПока еще целая машина ЕвгенияФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Евгений Мальцев до сих пор не может унять дрожь в своем голосе, а вопросы про то, что теперь будет с машиной, и слышать не хочет. Говорит:

- Дайте, я отойду маленько.

Накануне Евгений ехал в сторону Южного. В какой-то момент почувствовал что-то неладное, как он говорит, «больше на интуитивном уровне».

- То ли запах какой-то, то ли звук. Останавливаюсь и вижу, как ко мне бежит парень, орет: «Ты чего сидишь? У тебя машина горит!»

Ошарашенный водитель вышел из машины и увидел, как из-под капота его автомобиля уже не дым идет, а языки пламени выходят. И тут стало совершенно очевидно, что разговоры о людском равнодушии касаются кого угодно, но только не водителей. В тот момент, когда Евгений растерянно смотрел, как его машина покрывается пламенем, к нему со всех сторон бежали спасать случайные свидетели пожара.

- Один парень подбежал и начал открывать капот. Железо раскалилось, он обжигался, но все равно открывал. А потом и вовсе руками в огонь полез, - рассказывает Евгений.

Нежданный спаситель точно знал, что делать. Открыв горящий капот, он скинул клеммы с аккумулятора, чтобы обесточить машину. Евгений признается, что не представляет, что могло произойти, если бы его не было рядом. В это время другие водители закидывали огонь снегом, кто-то подбежал с огнетушителем, кто-то встряхнул Евгения и заставил действовать. В итоге все быстро потушили, прицепили авто Евгения к тросу, вручили огнетушитель «на всякий случай» и отвезли в гараж.

Когда шок прошел, Евгений, написал душещипательный пост в Сети про то, что есть водительская взаимопомощь и он очень благодарен свои спасителям.

- Мужики, спасибо вам огромное! Особенно двум парням, которые после всего, на подстраховку, отдали свой огнетушитель, съездили за тросом и отбуксировали меня до дома. Здоровья вам всем! – написал он.

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