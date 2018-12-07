Роботы захватили российский шоу-бизнес

«Вы, люди, ужасно показываете танец робота. Что это за движения? Я же так не издеваюсь над калинкой-малинкой», - причитает Гарик со сцены стендап-клуба. Такую неожиданную для себя профессию андроид освоил на первом фестивале роботов для всей семьи RoboStars.

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Проект, собравший в одну команду творческих роботов из разных стран мира, приехал в Барнаул всего на месяц. Но еще задолго до открытия горожане атаковали организаторов вопросами и «уронили» сайт с покупкой билетов. И не удивительно: андроидов, представляющих профессии спортсменов, журналистов, ученых, художников и театралов, в Барнауле еще не было.

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Фестиваль примет первых гостей уже 8 декабря и будет работать все новогодние праздники. Создатели RoboStars обещают, что будет интересно взрослым, школьникам и даже малышам. Часть программы можно узнать уже сейчас на сайте robostars.ru.

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Время на фестивале летит незаметно, поэтому билет действителен весь день. Что касается ценовой политики, то взрослый билет обойдется в ту же сумму, что и один поход в кино. А вот дети смогут попасть на RoboStars совершенно бесплатно. Для этого нужно отправится к одному из партнеров проекта и получить за покупку пригласительный сразу на двух детей! Полный список и условия можно прочитать здесь: vk.com/topic.

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