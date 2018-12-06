Алтайская красавица об участии в конкурсе "Мисс Офис – 2018": Я не модель. И у меня совсем маленький рост

Алтайская красавица Елена Вервекина стала участницей конкурса красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс Офис – 2018». Заручившись поддержкой 36-ти тысяч человек, девушка получила титул «Мисс Фото».

Елена Вервекина родилась в Рубцовске, где и прошло ее детство.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Вервекина родилась в Рубцовске, где и прошло ее детство. После девушка жила в Барнауле. Училась на историческом факультете Алтайского государственного университета. Первый опыт участия в конкурсе красоты как раз пришелся на студенческие годы. Тогда Елена стала «Мисс исторического факультета АлтГУ». После этого несколько раз участвовала в других конкурсах, в том числе зарубежных. В Индии Елена Вервекина стала победительницей конкурса «Miss BRICS International 2018».

В конкурсе «Мисс Офис – 2018» наша землячка участвовала впервые. В этом году на него поступило 28 тысяч заявок. В финал допустили 30 участниц.

В конкурсе «Мисс Офис – 2018» наша землячка участвовала впервые.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На конкурсе девушек ожидали такие испытания, как визитка, PR-дефиле, интеллектуальный и творческий конкурсы, дефиле в купальниках, конкурс костюма из пластика. По итогам Елена Вервекина стала победительницей в номинации «Мисс Фото – 2018».

Ориентируясь на внешность, многие могут подумать, что Елена с головой погружена в индустрию красоты, но это ошибочно.

– Многие предполагают, что после моих побед, у меня много предложений из модельного бизнеса, но это не так. Я не модель. И у меня совсем маленький рост для модельного бизнеса. Просто я очень люблю сцену и с детства выступаю, пою. Недавно приняла участие в съемках программы на одном популярном канале. Выпуск намечается на весну, – рассказала Елена.

Многим это покажется неожиданным, но сейчас девушка работает в «Росгосцирке». Она главный специалист отдела, который занимается обеспечением гастрольной деятельности.

– Я не планировала уезжать из Алтайского края. В 2016 году меня пригласили работать в Москву на должность специалиста по международным связям в крупный университет. Моя основная специализация – международные отношения. Я окончила бакалавриат, две магистратуры и аспирантуру в Алтайском государственном университете. Предложение предполагало множество интересных проектов, командировки за границу. Я приняла решение переехать. В итоге посетила по работе 15 стран, – рассказывает Елена о старте своей карьеры в Москве.

Девушка в совершенстве владеет английским языком, также у нее базовый уровень немецкого языка.

Вопреки стереотипам о несовместимости красоты и ума, девушка продолжает заниматься наукой. В этом году она окончила аспирантуру. Планирует защищать диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук.

Сейчас у Елены три красных диплома, 30 научных публикаций, медаль за укрепление мира в Корее, работа с гуманитарными проектами в Ираке и Афганистане и, кажется, это только начало.

Не надо думать, что все свободное время девушка просиживает за книгами. Она прекрасно поет и играет на фортепиано, а также не забывает регулярно посещать тренажерный зал.

Друзья девушки говорят, что найти более целеустремленного человека, чем она, очень сложно.

А сейчас ложка дегтя, для мужчин, которые уже успели влюбиться в Елену Вервекину. У девушки уже есть любимый человек. Пара познакомилась в Интернете. Красавица признается, что избранник покорил ее своей добротой и чувством юмора.