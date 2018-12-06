Детская команда КВН из Барнаула выступила в Москве

Детская команда КВН «120dB» вернулась в Барнаул из Москвы, где участвовала в записи телевизионной Юниор Лиги КВН. К сожалению, ребята не смогли пройти дальше ¼, а потому увидеть по СТС их выступление не получится. Однако для детей и их родителей это не повод грустить, и сейчас они готовятся к следующим выступлениям, на которые приглашают горожан.

Выступление в Москве

На федеральный телеканал СТС ребят пригласили после их удачного выступления на восьмом международном фестивале детских команд КВН в Анапе. Чтобы «засветиться» в телевизионной Юниор Лиге КВН, родители собрали 438 тысяч рублей. Несмотря на то, что этой команде всего год, ребята смогли дойти до ¼ телевизионной игры.

- Мы не прошли в полуфинал телевизионной игры, но считаем, что для команды, которой только один год, это огромное достижение. Наши дети не стушевались, выступили ярко и смешно. Из Москвы они вернулись на голову выше и взрослее, - рассказывает Оксана Павлова, мама участника команды «120dB» Георгия Павлова.

Оценивали шутки ребят комики: Александр Гудков, Богдан Лисевский, Михаил Башкатов, Елена Гущина, Федор Двинятин, Артем Муратов, Борис Грачевский, Александр Масляков и Александр Масляков-младший, а ведущей телевизионные игры стала Таисия Маслякова.

По словам Оксаны Павловой, команда не прошла дальше из-за недостатка финансирования команды и малоизвестности.

- Пожалуй, первой причиной стало отсутствие опыта. Из этого следует и вторая причина – мы команда неизвестная, многие даже не знали, где находится Барнаул. И, конечно, нам не хватило финансовой поддержки, хотя родители, как могли, вкладывались, - рассказывает Павлова. – Дети приехали из глубинки, самобытные, с хорошими шутками. После выступления было ощущение, что они должны пройти, потому что зал поддерживал очень хорошо, но команда выбыла из игры.

Что дальше

Несмотря на то, что команда «120dB» дальше ¼ в телевизионной Юниор Лиги КВН не прошла, ребят пригласили участвовать в полуфинале всероссийской лиги КВН для детей. Игра состоится в марте 2019 года в Москве. Победа там означает возможность вновь попасть в телевизионную лигу. При этом у команды есть еще один путь – выиграть финал Юниор-лиги КВН Алтайского края, отправиться в Анапу на девятый международный фестиваль детских команд КВН, пройти отбор и вновь засветиться на федеральном телеканале.

Где пройдут ближайшие игры

В декабре команда «120 dB» участвует в двух играх:

- 14 декабря в концертном зале АлтГПУ (ул. Молодежная, 55) - вторая полуфинальная игра «Кубок Деда Мороза».

- 15 декабря по адресу ул. Юрина 204В (финал сезона #ЮНИОРКВН22).