2018-12-06T09:45:43+03:00
Общество

Детская команда КВН из Барнаула выступила в Москве

Ребята не смогли пройти в полуфинал из-за малоизвестности
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Группа команды КВН "120 dB" г. Барнаул в ВКГруппа команды КВН "120 dB" г. Барнаул в ВК
Изменить размер текста:

Детская команда КВН «120dB» вернулась в Барнаул из Москвы, где участвовала в записи телевизионной Юниор Лиги КВН. К сожалению, ребята не смогли пройти дальше ¼, а потому увидеть по СТС их выступление не получится. Однако для детей и их родителей это не повод грустить, и сейчас они готовятся к следующим выступлениям, на которые приглашают горожан.

Выступление в Москве

На федеральный телеканал СТС ребят пригласили после их удачного выступления на восьмом международном фестивале детских команд КВН в Анапе. Чтобы «засветиться» в телевизионной Юниор Лиге КВН, родители собрали 438 тысяч рублей. Несмотря на то, что этой команде всего год, ребята смогли дойти до ¼ телевизионной игры.

- Мы не прошли в полуфинал телевизионной игры, но считаем, что для команды, которой только один год, это огромное достижение. Наши дети не стушевались, выступили ярко и смешно. Из Москвы они вернулись на голову выше и взрослее, - рассказывает Оксана Павлова, мама участника команды «120dB» Георгия Павлова.

Оценивали шутки ребят комики: Александр Гудков, Богдан Лисевский, Михаил Башкатов, Елена Гущина, Федор Двинятин, Артем Муратов, Борис Грачевский, Александр Масляков и Александр Масляков-младший, а ведущей телевизионные игры стала Таисия Маслякова.

По словам Оксаны Павловой, команда не прошла дальше из-за недостатка финансирования команды и малоизвестности.

- Пожалуй, первой причиной стало отсутствие опыта. Из этого следует и вторая причина – мы команда неизвестная, многие даже не знали, где находится Барнаул. И, конечно, нам не хватило финансовой поддержки, хотя родители, как могли, вкладывались, - рассказывает Павлова. – Дети приехали из глубинки, самобытные, с хорошими шутками. После выступления было ощущение, что они должны пройти, потому что зал поддерживал очень хорошо, но команда выбыла из игры.

Что дальше

Несмотря на то, что команда «120dB» дальше ¼ в телевизионной Юниор Лиги КВН не прошла, ребят пригласили участвовать в полуфинале всероссийской лиги КВН для детей. Игра состоится в марте 2019 года в Москве. Победа там означает возможность вновь попасть в телевизионную лигу. При этом у команды есть еще один путь – выиграть финал Юниор-лиги КВН Алтайского края, отправиться в Анапу на девятый международный фестиваль детских команд КВН, пройти отбор и вновь засветиться на федеральном телеканале.

Где пройдут ближайшие игры

В декабре команда «120 dB» участвует в двух играх:

- 14 декабря в концертном зале АлтГПУ (ул. Молодежная, 55) - вторая полуфинальная игра «Кубок Деда Мороза».

- 15 декабря по адресу ул. Юрина 204В (финал сезона #ЮНИОРКВН22).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Новости 24
Барнаульцы психуют из-за «Шапье»
В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи
«Росводоканал» отключает барнаульских должников даже в сильные морозы
Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби
Работодатель-мошенник обманул барнаульца на 13 тысяч рублей
На улицах Барнаула работают почти 60 машин спецтехники
Авария со «скорой» произошла в Барнауле
Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей
Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика
Глава Минприроды России: лесные боры Алтая защитят от рубок
После срыва отопительного сезона в Змеиногорске возбудили уголовное дело
Гигантский участок за «Леруа Мерлен» на Павловском тракте застроят многоэтажками
На Алтае планируют расширить Чуйский тракт
Алтайский губернатор провел образцово-показательное заседание по дорогам
Алтайский фонд микрозаймов вошел в топ-20 рейтинга российских микрофинансовых организаций
Под Бийском перевернулся бензовоз из Барнаула
В Змеиногорске из-за отключения отопления ввели режим повышенной готовности
На Алтае попытаются искоренить травлю в школах
Беременной женщине отказали в помощи, и она потеряла ребенка
Спортивный скандал: Баскетболист из Уфы потрогал за ягодицы алтайскую чирлидершу
В работе 18-го съезда "Единой России" примут участие представители Алтайского края
«Газель» в «Газель»: в Бийске столкнулись два грузовика
Индол Форте Эвалар получил награду врачебного сообщества
Более 600 человек остались без отопления в Змеиногорске
Перинатальный центр «ДАР» закрывают в Барнауле
Больше полумиллиона рублей составил ущерб от незаконной рубки елок на Алтае
Алтайские лесники пойдут под суд за «продажу» леса в охранной зоне
Больше 2 тыс кубометров снега вывезли с дорог Барнаула
В барнаульском зоопарке сурикаты напали на зайца