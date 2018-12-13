Символ года 2019: Самые известные свиньи Барнаула

Задобрить символ будущего года – самая главная задача – так считают многие. А еще с ними можно фотографироваться и даже подарить их. «Комсомолка» нашла самых известных барнаульских свиней.

Когда-то у жительницы Барнаула Яны Плотниковой была мечта – завести мини-пига. В этом году она решилась. В сентябре у нее дома появились сразу два пятачка.

- Сначала у меня появились две свинки – Фаня и Феня, а спустя некоторое время еще два их братика – Фунтик и Финтик. Уже после стала предлагать их на фотосессии и тут началось! Заказов теперь хоть отбавляй! – признается Яна. – Что меня удивило: в прошлом году, когда все готовились к году собаки и я занималась организацией фотосессий со своими щенками хаски, у меня не было столько заказов, сколько сейчас с хрюшками! Поразительно! Все хотят с ними сфотографироваться.

В последние месяца два распорядок у поросят довольно жесткий. Если в будни они еще могут пожить в свое удовольствие и порезвиться дома, то в выходные с самого раннего утра они на «работе».

- Как только наступают выходные – мы отправляемся либо в студии, либо на какие-то другие мероприятия: их заказывают и на праздники, и в торговые центры, и к Деду Морозу. Так что весь день расписан по минутам, - продолжает хозяйка свинок.

Кстати, несмотря на милейший вид, реакция на свинок бывает и неоднозначная. Фотосессии-то заказывают родители, а вот дети не всегда рады таким живым «комочкам».

- Это для нас, взрослых, за радость их потискать. Это что-то необычное, а дети иногда пугаются, боятся их. Им больше нравится со щенками фотографироваться, - говорит собеседница.

Кстати, заводить в квартире и уж тем более дарить кому-то мини-пигов Яна не советует. Уж слишком хлопотное это дело - за ними ухаживать. Несмотря на размер, своей сути эти животные не теряют и у них довольно специфический запах.

- Я пробовала приучить их ходить в туалет на пеленку, но все безрезультатно. Они ее разрывают. А вот в еде с ними не сложно. Они не капризные: любят картошку, морковку, каши, - продолжает Яна.

Кстати, в Барнауле найти заводчика настоящих мини-пигов проблематично. Те, кто есть «на рынке», зачастую не могут предоставить документы, которые подтверждали бы, что из крохотного 1,5-килограммового поросенка не вырастет благородный хряк под 100 кило. Впрочем, многое зависит и от режима питания. А вот в зоомагазинах их нет вовсе, так как спрос небольшой. В основном берут морских свинок.

Свинское «царство»

Коллекция свиней в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» стала пополняться несколько лет назад и сейчас здесь есть разные масти этого семейства. Каждый из них искренне любим посетителями, и в следующем году определенно будет в центре внимания.

- Из Красноярска к нам приехали настоящие сибирские кабаны. Пожалуй, это самые крупные свиньи, которые есть на планете, - не без гордости сообщает директор зоопарка Сергей Писарев.

Сибирский кабанФото: Анна СЕМИНА

Также в «Лесной сказке» есть вьетнамская вислобрюхая свинья. Именно она в этом году прославилась на весь Алтайский край. Дело в том, что свиноматка принесла неплохой приплод – сразу шесть штук. Все ее детки по-прежнему живут в зоопарке, но не исключено, что рано или поздно разъедутся по другим городам. Ведь уже в следующем году на свет может появиться новая «партия» поросят.

Помимо этого в зоопарке обитают белая русская свинья и желто-коричневая корейская свинья. Последнюю легко отличить от вислобрюхих по ровным полосочкам на спине.

Желто-коричневая корейская и белая свиньяФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

- А еще у нас есть морские свинки и водосвинка – капибара. Так что свинства в зоопарке у нас много, - говорит Писарев.

По его словам, свиньи неплохо поддаются дрессировке. И поэтому во многих странах (за исключением мусульманских) это домашнее животное.

- Кстати говоря, свиньи, также как и кошки, приучаются к лотку, а если они живут на воле, то в туалет ходят в одно и то же место. А то, что они валяются в грязи – так это естественная защитная реакция от кровососущих насекомых. Точно также делают слоны, бегемоты. Странно, что после этого никто не говорит «грязный, как бегемот», а только «грязный, как свинья». Обидно, - сетует директор зоопарка.

За все то время, что свиньи живут в «Лесной сказке», они не доставили никаких хлопот: никогда не сбегали и никого не кусали. Живут очень мирно.

Вьетнамская вислобрюхая свиньяФото: Олег УКЛАДОВ

- Вообще, поросята – это хорошие животные. Я про них ничего плохого сказать не могу. А к наступающему году свиньи надо относиться очень положительно. Это хороший год, который завершает цикл 12 лет. Готовьтесь к его встрече тщательно, растопыривайте пошире карманы – год будет денежным, - добавляет Сергей Писарев.

Что касается прибавления, то не исключено, что в следующем году в «Лесной сказке» будет пополнение в свинячьем семействе – девочка-капибара теперь завидная невеста – ей построили новый домик и единственное, чего в нем не хватает – это мужчины, с которым она сможет создать семью и подарить Барнаулу маленьких капибарок.