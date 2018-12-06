«Михаил Круг» сыграет Евдокимова в новом художественном фильме
6 декабря 2018 года народному губернатору Алтайского края и актеру Михаилу Евдокимову исполнился бы 61 год. Накануне этой даты Юрий Кузнецов-Таежный (играл Михаила Круга в сериале «Легенда о Круге», - прим. автора) после нескольких лет «отказных», решился сыграть своего друга в новом художественном фильме. Об этом рассказала Светлана Корелова, московская писательница, журналист и автор сценария будущего художественного фильма о Евдокимове.
Знаковая встреча у Виторгана
Сценарий фильма Светлана написала еще пять лет назад, когда работала над книгой о Евдокимове «Я с вами всегда». В роли Михаила Сергеевича она сразу видела именно Кузнецова-Таежного. Однако актер хоть и поддерживал идею с фильмом, не видел себя в нем в качестве исполнителя главной роли. И вот на днях случилось чудо.
- Недавно мы встретились у Эммануила Виторгана, и Юра мне вдруг сказал, что он созрел и сейчас чувствует, что может в фильме воплотить образ Михаила Евдокимова, - сказала Корелова.
Сценарий фильма заинтересовал сразу нескольких режиссеров, в том числе Карена Шахназарова. Единственный (но, увы, важный) момент, который тормозит идею создания фильма – это отсутствие инвестиций. Однако Светлана Корелова уверена, что этот момент обязательно разрешится – спонсор найдется и фильм будет снят.
Любовь как в жизни
Говоря о сюжетной линии будущего фильма, Светлана упомянула, что он будет основан на реальных событиях из жизни актера. На вопрос о присутствии в сценарии любовниц Михаила Евдокимова, Корелова ответила довольно уклончиво:
- Одно скажу – фильм правдивый, как было в жизни Евдокимова, так и написано в сценарии. Но никаких постельных сцен и нижнего белья там показано не будет однозначно!
Несчастный случай или убийство?
Каждый, кто хотя бы раз побывал на Евдокимовском фестивале в Верх-Обском знает, что его знакомые и друзья нередко транслируют там идею о заказном убийстве Михаила Сергеевича. В частности, Александр Панкратов-Черный на одной из творческих встреч уверенно заявлял:
- Мишу убили!
По его словам, Евдокимов подготовил некие провокационные документы, которые отражали реальное положение дел в Алтайском крае и уже договорился с президентом страны об их передаче, однако этого не произошло, народного губернатора убили. В тот момент, когда Евдокимов услышал первые выстрелы по автомобилю, по словам Панкратова, Михаил Сергеевич выкрикнул:
- Что же они делают?
Он успел пригнуть сидящую рядом жену Галину, но сам уберечься от пули не смог.
На вопрос будет ли нечто подобное в фильме, автор сценария ответила вновь:
- Все будет как жизни.
Видимо, автор решила держать интригу до конца.
Кстати
Фильм планируется снять в трех точках: на родине Евдокимова в Алтайском крае, поселке Верх-Обском, Москве и в Германии.
- Там очень много захватывающих переплетений, крючков, которые будут цеплять и привлекать внимание, - пообещала Светлана Корелова.
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