2018-12-06T15:28:28+03:00
Недвижимость

«Золотая коммуналка»: барнаульцы в шоке от счетов за отопление

И шутят, что она «догонит» ежемесячные взносы по ипотеке
Дарья САВЕНКО
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Барнаульцы в шоке от счетов за отоплениеБарнаульцы в шоке от счетов за отоплениеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле вместе с аномальными морозами пришли и аномально большие счета за отопление. При этом возмущены не только проживающие в старом фонде, но и в новостройках.

А суммы все больше

Жительнице одного из домов по улице Энтузиастов пришла квитанция, где сумма за отопление равнялась 4924 рубля. В октябре за тепло она отдала на целых три тысячи меньше. Даже учитывая площадь квартиры в 70 «квадратов», сумма за ноябрь оказалась в несколько раз выше, чем в холодные месяцы в начале этого года. Как оказалось, в сентябре на поверку с дома был снят счетчик на отопление и с того дня до 1 ноября начисляли стоимость отопления по среднему тарифу, выставляемому ТЭЦ. В ближайшее время жильцы дома намерены обратиться в прокуратуру.

В социальных сетях возмущаются и десятки других горожан:

- На Антона Петрова №239 такая же ситуация, за отопление пришло 3200 рублей за 60 квадратных метров.

- 4600 за 40 «квадратов» на Молодежной, 54, хрущевка.

- Мне в этом месяце пришло 6800 за трешку в центре, за прошлый месяц было примерно 2500.

- На улице Островского тоже за двушку в 45 кв. 3 тысячи рублей за отопление, звонила энергетикам сказали, что все нормально, но как это нормально, если на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом месяце.

Некоторые горожане шутят, что скоро коммуналка «догонит» ежемесячные взносы по ипотеке.

И тариф подрастает

Как правило, потребление тепла напрямую зависит от температуры на улице - чем она ниже, тем больше расход. Однако в ноябре никаких аномальных холодов не было – морозы пришли в Барнаул с началом календарной зимы. Вместе с тем, со 2 ноября 2018 года для потребителей тепла от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 тариф увеличился на 2,7% - до 1827,32 руб./Гкал.

До этого повышение произошло 1 июля на 5,2%. Повторное повышение связано с тем, что Барнаульская генерация поглотила МУП «Энергетик», который обеспечивал теплом порядка 24 тысяч человек, большинство из которых – жители поселка Южный. Кстати для них тариф наоборот уменьшился – раньше им приходилось платить 3092,41 руб./Гкал, а теперь, как и всем – 1827,32 руб./Гкал. Теперь большей части горожан приходится «отвечать» за такое поглощение увеличением счетов за отопление.

Ктстаи

Как погодка?

В Барнауле потеплеет до -7 градусов

До 11 декабря ночные и дневные температуры воздуха в Барнауле не поднимутся выше -20 градусов. При этом снега не ожидается, а солнце будет слепить глаза. Уже с середины следующей недели в краевой столице резко изменится погода - потеплеет до -7 градусов днем и -11 градусов – ночью. Снег не перестанет идти ни днем, ни ночью. Такая погода продержится до 17 декабря, а потом прогнозируется двухнедельный обвал холода. Ночные температуры в некоторые дни опустятся до -35 градусов.

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