В Белокурихе собрали 15 млн. 700 тыс. рублей курортного сбора

В Госдуме обсудили реализацию курортного сбора. Инициировал обсуждение депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) по физической культуре, спорту и туризму Александр Прокопьев.

Как известно, с мая 2018 года сбор взимается в трех регионах – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. На Алтае - в Белокурихе. О том, как проходит эксперимент в городе-курорте, на заседании ОКМО рассказал его глава Константин Базаров.

По его словам, в Белокурихе уже собрано 15 млн. 700 тыс. рублей. На эти деньги обустроили прилегающие леса, начали облагораживать в курортной зоне левый берег реки Белокуриха, поставили новые скамейки и урны. Также разработано техзадание на оценку территории парка для создания пешеходной зоны.

Заседание в ГосдумеФото: из личного архива

Согласно опросу, в котором приняли участие 400 жителей города, большинство положительно относятся к эксперименту. Его одобряют 75%. Более половины предлагают расходовать средства на элементы благоустройство, остальные – на организацию терренкуров, парков, скверов, пешеходных зон и набережных.

Среди трудностей Константин Базаров выделил дополнительную нагрузку на бизнес.

- В связи с увеличением обязанностей при размещении гостей нужны дополнительные сотрудники. Оплата сбора возможно только наличными, в то время как широко распространена безналичная система.

В целом, по мнению Константина Базарова, введение курортного сбора — это хорошая финансовая поддержка в развитии курортной инфраструктуры и повышении комфортности для гостей.

Константин Базаров (слева) и Александр ПрокопьевФото: из личного архива

Александр Прокопьев, комментируя разговор в соцсетях, подчеркнул:

- Такие встречи - с теми, кто непосредственно реализует законодательные инициативы на местах, знает их подноготную, просто необходимы - чтобы действительно принять работающие, качественные законы. Будем анализировать результаты экспериментов, чтобы доработать законы. И обязательно учтем всю критику, предложения, которые прозвучали на заседании ОКМО.