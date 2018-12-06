До сдачи выпускных экзаменов осталось всего полгода. Поэтому большинство школьников усиленно готовится к ЕГЭ, самостоятельно решая тесты и задачи прошлых лет. А между тем, на сайте Федерального института педагогических измерений уже можно посмотреть, по каким предметам задания претерпели изменения.

Русский язык

• Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счет введения нового задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста.

• Изменен формат заданий 2,9-12.

• Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений.

Также уточнены уровни сложности отдельных заданий, задания 27 с развернутым ответом, а также критерии его оценки.

Биология

• Изменена модель задания в линии2 (вместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей).

• Максимальный первичный балл за выполнение всей работы уменьшен с 59 до 58.

Обществознание

• Детализирована формулировка и переработана система оценивания 25.

• Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4.

• Детализированы формулировки заданий 28,29 и усовершенствованы системы их оценивания.

• Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64 до 65.

История

• В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа. Соответственно , полнены критерии оценивания задания 21.

Литература

• Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

Иностранные языки

• Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела «Письмо» в письменной части экзамена, а также формулировка задания 40, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».

Никаких изменений в КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии, информатике и ИКТ нет.

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