Почему Алтай остается депрессивным регионом

В Алтайском крае зарегистрирован самый сильный спад рождаемости среди регионов Сибири. По данным Новосибирскстата, с января по сентябрь этого года в регионе родилось 17 863 человека. Это на 7,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Справедливости ради стоит отметить, что спад рождаемости наблюдается во всем Сибирском федеральном округе. Лучше всего в отрицательном списке дела обстоят у соседней Республики Алтай, где число родившихся снизилось всего на 1,7%.

Еще один список, где Алтайский край занял не самые лучшие позиции, - рейтинг зарплат, который составило агентство РИА. По итогам прошлого года Алтайский край оказался на 73-м месте. Согласно исследованию, половина жителей получает от 11 до 26 тысяч рублей, при этом 42,3% зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь свыше 100 тысяч рублей получает почти треть жителей.

По мнению экспертов, доходы населения напрямую сказываются на оттоке людей из края. Согласно данным Алтайкрайстата, с января по сентябрь из региона уехало 29 849 человек. Если отнять всех, кто приехал, то чистая убыль составит 3942 человека.

Причина в неразвитой экономике

Во время правления экс-губернатора Александра Карлина слово «депрессивный» было под запретом. Был даже случай, когда ученый из АГУ попал в опалу за монографию, где попытался показать реальное состояние экономики в регионе. Хотя статистика безжалостно указывала краю, где его место в списках по рождаемости, уровню зарплат и оттоку населения. Первопричина этих явлений, по мнению специалистов, неразвитая экономика.

- Не надо бояться признать факт депрессивности. Это должно стать точкой постановки объективного диагноза, который позволит назначить лечение, - считает Владислав Вакаев. - Хотя у нас есть очевидные преимущества перед другими регионами. Это природа, чистые продукты, географическое положение с другими странами, которое при должном подходе могли бы вытянуть экономику на новый уровень. Помимо этого, у нас есть медицинский туризм. Как минимум мы могли бы лечить у нас жителей других регионов, где медицина не так развита. Вместо всего этого мы продаем сырье, а не продукты переработки.

Село по развитию на уровне XIX века

На Алтае переезд людей из села в Барнаул, а из краевого центра в более крупные города - естественный процесс. Так считает преподаватель кафедры теоретической и прикладной социологии алтайского «политеха» Вячеслав Кайгородов.

- Если решить вопросы низкого уровня оплаты труда, тогда все остальные факторы уйдут на второй план. Есть вопросы, над которыми предстоит много работать. Например, это сельские территории, где живет почти половина населения. С точки зрения удобства и ориентированности на человека сельские территории по своему развитию - конец XIX века. В принципе в XXI веке все сельские территории должны превращаться в мини-городские поселения с городской инфраструктурой. Это еще один фактор, почему люди уезжают, - считает Вячеслав Кайгородов.

Кроме того, по мнению специалиста, спад рождаемости - это своего рода закономерность нашего времени. Если в экономике наш регион отстает, то в социальном плане мы на уровне благополучных стран, где рождаемость достаточно низкая.

- Люди начинают выстраивать другую систему ценностей. Много рожают в регионах, где этому способствует религия (Северный Кавказ), либо бедные страны, как Индия, - считает специалист. - Кроме того, сейчас люди сначала хотят решить перво-очередные материальные вопросы, как минимум обеспечить себя жильем, и откладывают рождение детей на потом.

Комментарий специалиста

Люди не проявляют свою позицию

Известный политик Никита Исаев, который в рамках масштабного проекта «Реальная Россия» побывал в Алтайском крае, считает, что многие проблемы региона связаны с пассивностью жителей.

- Алтайский край является одним из аутсайдеров не только на бумаге, но и в реальности. Это все поправимо. Проблема не только в Москве, системе управления, брошенности региона и засылке различных губернаторов, которые пытаются лишь сбалансировать интересы различных групп влияния. Народ должен проявить свою гражданскую активность. В Архангельской области десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы решить проблемы мусора, и это абсолютно точно заставит пересмотреть вопрос об отношении к области, которая была богом забыта. Алтайский край должен обращать на себя внимание. Так вышло, что политическая оппозиция в регионе вымерла или была технологически разбита, а реализовывать экономические программы, решать социальные вопросы иначе невозможно. Остается только уповать на лоббистские возможности губернатора и его кураторов, но с учетом ограничений бюджета на федеральном уровне это становится невозможно. Активность жителей региона может позволить изменить к себе отношение, и тогда можно рассчитывать на действенные экономические меры, - считает политик.

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Многие уезжают из Алтайского края только из-за того, что не смогли зарабатывать здесь желаемые деньги. Новые власти региона проблему признали, но пока ситуация не меняется. Сегодня мы находимся на 73-м месте в стране по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости по итогам 2017 года (подробнее)