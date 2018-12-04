Извините, ваши права недействительны

10 декабря 2018 года исполняется 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. В документе провозглашены неотъемлемые права, данные каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений и т. д.

Парадокс только в том, что даже в нашем XXI веке эти права не всегда соблюдаются безоговорочно.

«Неправильная» надпись

В феврале 2000 года член парламента Канады Роб Андерс рассказал о нападении на него.

- Я был в футболке с надписью «Фалуньгун», когда здесь, в здании парламента, принимали гостей из посольства КНР, - вспоминает Андерс. - Я находился в дальнем конце комнаты. Неожиданно меня окружили четверо-пятеро китайцев, которые пытались спровоцировать. Они указывали пальцами, выталкивали, увещевая: «Ты должен уйти, тебе здесь не место. Иди домой». Я подумал, что если эти «дипломаты» из КНР могут поступать так бесцеремонно со мной, членом парламента, здесь, в Канаде, на моем рабочем месте, то можете ли вы себе представить, что они делают с людьми у себя дома, в своей стране? И затем, когда подошел репортер из СМИ со своей камерой, они пытались забрать его камеру или опустить ее вниз. Они велели ему уходить. Они отдавали приказы представителю свободной прессы здесь, в Канаде. Это было возмутительно!

Что спровоцировало представителей Поднебесной на такую реакцию? Футболка! Вернее, упоминание на ней древней школы самосовершенствования. И подобные инциденты с угрозами и даже нападениями на последователей Фалуньгун абсолютно нередки.

Член парламента Канады Роб Андерс. Фото: weibo.com.

Истязательства и пытки голодом

Нарушение прав человека в той или иной мере происходит постоянно в разных странах мира. Особое внимание привлекают случаи, когда нарушаются права крупных групп людей. Больше всего так называемых узников совести на сегодняшний день находится в Китае.

Статья 5 декларации прав человека: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию».

В 2010 году в отчете специального докладчика ООН о пытках и других жестоких и унижающих достоинство человека видах обращения и наказания было приведено дело китайского адвоката Ван Юнхана из провинции Ляонин. Он, занимаясь по системе Фалуньгун, защищал права последователей практики. В июле 2009 года Ван был арестован за публикацию статей, в которых говорилось о нарушении прав последователей Фалуньгун властями КНР, и приговорен к семи годам лишения свободы. В тюрьме № 1 города Шэньяна Ван Юнхана подвергали жестоким избиениям, отправляли в маленькую одиночную камеру и заставляли голодать. Ему не разрешали иметь даже предметы личной гигиены.

- Через три дня мне запретили пользоваться туалетом. Я мог мочиться только один раз в день, будучи привязанным к железному стулу,- рассказывает Ван Юнхан. - Пить давали только стакан воды в день, еды было так мало, что у меня на протяжении десяти дней не было стула. Каждый раз, когда я закрывал глаза, меня били по ребрам и спине. Однажды избили так сильно, что я потерял сознание. Через несколько дней я ощутил, что у меня больше нет сил переносить эту пытку, и я закричал: «Фалунь Дафа несет добро!» Тут же мучители засунули мне в рот мой шерстяной носок, который валялся в углу и имел ужасный запах. После шести дней отсутствия сна у меня начали возникать галлюцинации. Сначала я еще мог различать иллюзию и реальность. Но однажды меня обуял ужас: я не мог вспомнить, кто я, где нахожусь, что со мной происходит - произошло психическое расстройство. Я не боялся умереть, но боялся сойти с ума. После этого мучители усилили пытки и истязания. Наконец наступил день, когда я больше не мог переносить мучения. Я дал согласие признать свое «преступление» перед камерой. Когда меня вывели из комнаты, я увидел дату на календаре: 21 мая 2012 года. В ту ночь у меня была высокая температура, я задыхался. Меня отвезли в тюремную больницу, где диагностировали плеврит, жидкость в легких и тахикардию. Кроме того, я не мог нормально спать в течение месяца. Мои лодыжки распухли и потемнели, так как долго были прикреплены к стулу. Когда я вышел из той комнаты, мои ноги были покрыты толстым слоем омерт-вевшей кожи.

Ван Юнхан. Фото: weibo.com.

Защищаешь невиновного? Сам виновен!

Статья 9. «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию».

В апреле 2003 года адвокат Вей Цзюнь вел дело по защите Лян Чянин. Госпожа Лян - практикующая Фалуньгун, находилась под угрозой тюремного заключения сроком на пять с половиной лет за написание статьи, опубликованной в интернете, в которой были изложены нарушения прав практикующих Фалуньгун в трудовом лагере Гуанси.

На судебном заседании адвокат Вей изложил основанные на фактах аргументы и доказал необоснованность обвинений прокурора. Во время заключительных дебатов прокурор проявил сильное раздражение из-за безуспешности доказать несостоятельность аргументов защиты. Наконец прокурор заявил: «Разве не существует директивы, которая гласит, что адвокаты не могут выступать в защиту практикующих Фалуньгун с юридической формулировкой «не виновен»? Кто уполномочил этого адвоката защищать практикующего Фалуньгун?»

Заседание суда было закрыто, и начиная со следующего дня телефоны Вея стали прослушиваться. Через несколько дней в юридическую фирму, где он работал, прибыли полицейские с требованием приостановить его лицензию на адвокатскую деятельность и заявили, что он может быть приговорен к трем годам исправительно-трудовых работ. Все документы по делу г-жи Лян были изъяты.

27 апреля 2007 года шесть адвокатов из Пекина защищали права практикующего Фалуньгун Ван Бо и его родителей в суде в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй. Все они были публично избиты судебной полицией.

Это лишь немногие факты о беспрецедентном преследовании адвокатов, которые берутся отстаивать права последователей практики Фалуньгун. Какому же обращению подвергаются люди, занимающиеся этой практикой?

Такая ситуация порождает ряд закономерных вопросов. Для чего существует Международный день прав человека? Почему декларация называется Всеобщей, если в наше время не имеет практического применения? Устарела ли она за 70 лет, или неотъемлемые права утратили ценность?

Наша справка

Фалуньгун (Фалунь Дафа) - метод совершенствования души и тела, появившийся в Китае в 1992 году как один из видов цигун. Последователи практики в повседневной жизни стараются поступать в соответствии с принципом Истина - Доброта - Терпение. Основным является повышение нравственности. Выполнение пяти медитативных упражнений позволяет восстановить здоровье. С июля 1999 года компартия Китая начала преследовать Фалуньгун, так как число последователей значительно превысило численность членов партии, что, как предполагается, и вызвало у бывшего генсека Цзян Цзэминя страх потерять авторитет и контроль над народом. (https://faluninfo.ru/)

Василий Привалов.

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