2018-12-04T14:00:51+03:00
Экономика

Алтайская гречка скоро станет брендовой

Ее состав и уникальные качества в настоящее время изучают ученые
Анна АДАМАЙТЕС
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Каша из гречневой крупы – традиционное блюдо русской, белорусской, украинской и польской кухоньКаша из гречневой крупы – традиционное блюдо русской, белорусской, украинской и польской кухоньФото: Александр КАТЕРУША
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Алтайский край считает, что местная гречневая крупа особенная, здесь даже планируют зарегистрировать бренд «Алтайская гречка». Об этом рассказал губернатор края Виктор Томенко на прошедшем 3 декабря Совете Федерации, где обсуждали вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах РФ.

В настоящее время ученые Алтайского технического университета уже изучают состав крупы, чтобы собрать научные доказательства ее неповторимых свойств и зарегистрировать бренд.

- По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав, - сказал губернатор Алтайского края.

При этом Виктор Томенко заметил, что доказывать уникальность продукции для регистрации ее происхождения достаточно сложно. Однако опыт такой в регионе есть. Это небезызвестный бренд «Алтайский мед», который зарегистрировал в 2015 году сельскохозкооператив «Алтай - медовый край». А также знаменитый сыр «Советский». Бренд хоть и имеет многолетнюю историю (технология изобретена в 1932 году на Куяганском маслосырзаводе), зарегистрирован был только в 2012 году. Использовать этот знак уже шесть лет имеют право только члены некоммерческого партнерства «Союз сыроделов Алтайского края».

Кстати

Каша из гречневой крупы – традиционное блюдо русской, белорусской, украинской и польской кухонь. А вот на Западе и в Европе вкус этой крупы не поняли до сих пор. Однако три года назад крупы алтайского производителя стали поставлять в супермаркеты США, Израиля и Австралии.

На долю Алтая приходится около половины всей выращенной гречки в России. Некоторые источники также заявляют, что впервые культивировать гречку начали именно на Алтае.

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