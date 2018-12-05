Алтайская гречка скоро станет брендовой

Алтайский край считает, что местная гречневая крупа особенная, здесь даже планируют зарегистрировать бренд «Алтайская гречка». Об этом рассказал губернатор края Виктор Томенко на прошедшем 3 декабря Совете Федерации, где обсуждали вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах РФ.

В настоящее время ученые Алтайского технического университета уже изучают состав крупы, чтобы собрать научные доказательства ее неповторимых свойств и зарегистрировать бренд.

- По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав, - сказал губернатор Алтайского края.

При этом Виктор Томенко заметил, что доказывать уникальность продукции для регистрации ее происхождения достаточно сложно. Однако опыт такой в регионе есть. Это небезызвестный бренд «Алтайский мед», который зарегистрировал в 2015 году сельскохозкооператив «Алтай - медовый край». А также знаменитый сыр «Советский». Бренд хоть и имеет многолетнюю историю (технология изобретена в 1932 году на Куяганском маслосырзаводе), зарегистрирован был только в 2012 году. Использовать этот знак уже шесть лет имеют право только члены некоммерческого партнерства «Союз сыроделов Алтайского края».

Кстати

Каша из гречневой крупы – традиционное блюдо русской, белорусской, украинской и польской кухонь. А вот на Западе и в Европе вкус этой крупы не поняли до сих пор. Однако три года назад крупы алтайского производителя стали поставлять в супермаркеты США, Израиля и Австралии.

На долю Алтая приходится около половины всей выращенной гречки в России. Некоторые источники также заявляют, что впервые культивировать гречку начали именно на Алтае.