Обвал холода: Сибирь оказалась во власти арктического антициклона

Внимание! Обвал холода в Сибири – предупреждает Gismeteo жителей. Во вторник, 4 декабря, резкое понижение температуры наблюдается во всех крупных городах Сибири – Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске, Кемерове.

Как рассказал главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер, сейчас обширная территория, практически вся Сибирь, находится во власти арктического антициклона. Это закономерное явление, которое происходит каждый год и может повторяться в разные месяцы. Как правило, такие внезапные похолодания очень неустойчивы и не держатся долго.

При обвале холода столбик термометра может опускаться ниже нормы на 10-15 градусов. По прогнозу синоптиков, в Барнауле в ближайшие дни будут трещать морозы – конечно, не такие сильные, как в Красноярском крае, Томской области или Кузбассе. Зато всю неделю будет стоять солнечная погода!

Кстати, садоводам из-за резкого похолодания нет причин беспокоиться о посадках – в этом году к декабрю выпало достаточно снега, поэтому почва не промерзнет.

- Одеяло из снега полностью закрыло ягодники, цветочные культуры и обезопасило их от повреждения во время морозов. Яблони, слива, облепиха, вишня и прочие тоже должны выдержать – обычно садоводы использую алтайские культуры, выведенные в НИИ Лисавенко. Они устойчивы к холодам и перепадам температур. Бояться надо весны, когда растения начнут пробуждаться и ударят морозы – тогда почки могут замерзнуть, - рассказал председатель краевой федерации садоводческих товариществ Владимир Марков.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 декабря, в Барнауле днем температура воздуха составит -22… -24 градуса. Ночью похолодает до -29. Потеплеет до -14 градусов в нашем регионе только к следующему понедельнику.