2018-12-04T06:56:41+03:00
Общество

«Веселого молочника» заклевали в Сети за интервью со священником

«Только не с ним» - написали подписчики Джастаса Уолкера
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото со страницы Джастаса Уолкера "ВКонтакте"Фото со страницы Джастаса Уолкера "ВКонтакте"
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Алтайский фермер с американским гражданством Джастас Уолкер давно привык к тому, что его посты в Сети приводят пользователей в священный трепет. А тут не вышло! На сей раз «Веселый молочник» решил похвастаться в «ВК» тем, что взял в Москве интервью у отца Димитрия Смирнова, выложив фото с ним. Однако подписчики радость Уолкера не разделили. В первых же комментариях появилось предупреждение.

- Джас, опасайся этого человека, - написал пользователь Максим Максимов

- Только не с ним... Есть много уважаемых людей в церкви, но есть такие, как он, как Чаплин, Куваев, - оторопел Вадим Пыльский.

Дальше люди стали включать в комментарии видеоролики со священником. В одном видео батюшка предлагает дозвонившейся к нему на телеэфир женщине отдавать церкви всю зарплату. В другом – батюшка к кому-то обращается: «Слышь, псина!» Кстати, похоже, что это одно из любимых слов священника, поскольку в следующем кадре, который выложил один из подписчиков «Веселого молочника», Смирнов называет «зловонной псиной» Ленина. Батюшка в видеокомметариях к посту Уолкера, явно не особо следит за языком. С его уст срываются такие слова, как «харя», «мрачная рожа», «нажраться», «педерасты»…

Между тем, нашлись среди подписчиков Уолкера и защитники Смирнова. Некоторые пользователи заметили, что батюшка хоть и остер на язык, говорит правильные вещи. Кроме того, приведенные в пример видеокадры, вырваны из контекста, уверены комментаторы.

Любопытно, что Уолкер никак не отреагировал на комментарии своих интернет-друзей. Интервью также не появилось на его канале в «Ютубе».

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