2018-12-03T14:46:41+03:00
Общество

В Барнауле охранник заставил бабушку заплатить за съеденную виноградинку

Пенсионерка попробовала ягоду в продуктовом магазине
Иван ОЛЕКСЮК
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Случай произошел в магазине у Нового рынка.Случай произошел в магазине у Нового рынка.Фото: Анна АДАМАЙТЕС
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В Барнауле охранник заставил пожилую женщину заплатить за одну виноградинку. Мужчине не понравилась, что пенсионерка взяла товар на пробу. Он прилюдно отчитал пожилую женщину, затем взял виноградину с витрины, отнес на кассу и заставил бабушку возместить ущерб – сумма покупки составила 1,20 руб.

- Это все происходило на моих глазах в "Мария-Ра" на проспекте Ленина у Нового рынка. Около трех часов. Женщине на вид было лет 80, прилично одетая, все на ней чистенько. Охранник на нее набросился, мол, вы почему едите виноград? Она все пыталась оправдаться, что не ест виноград, а только хотела попробовать его, как это обычно делают в овощных лавках, - рассказала очевидец Любовь Агаркова.

За охранника вступились оба кассира, по их словам, вся недостача ложится на сотрудников. Как рассказала очевидец, поведение охранника возмутило присутствующих в магазине.

- Раздул бучу из-за одной виноградинки, говорил, мы не должны платить недостачу за вас. Да какая там недостача – у них на прилавке столько гнилого винограда лежит, который им придется списывать. Нельзя же настолько человеческий облик терять, - рассказывает женщина.

«Комсомолка» связалась с магазином, где все произошло. Заведующая оказалась не в курсе инцидента.

- В первый раз от вас слышу эту историю. А охранников у нас нет – мужчины, которые работают, числятся кассирами, - сообщила женщина.

Кстати, это не первый случай, когда крупнейшая алтайская сеть оказывается в центре скандала. В конце прошлого года на всю страну прославился магазин «Мария-Ра» в поселке Власиха – в продуктовом скончалась пожилая женщина.

По словам очевидцев, покупательнице, зашедшей в магазин, стало внезапно плохо. Она потеряла сознание, сотрудники магазина вызвали «скорую». После безуспешной реанимации медики констатировали смерть. Потом приехали полицейские. Затем еще час ждали спецмашину по перевозке трупов. Все это время умершая пенсионерка лежала возле кассы, прикрытая собственным пальто, а рядом проходили покупатели. Причем, тело лежало так, что его не было видно на входе, люди узнавали о нем, лишь подходя к кассе, чтобы рассчитаться. После этого случая известный барнаульский священник призвал сотрудников магазина покаяться.

- Бизнес по-русски. Вот это действительно жестоко,- пишет Микушин. - Сотрудники доложили о случившемся наверх, но руководство торговой сети работу не приостановило. Это просто трэш.

Прочитано в социальных сетях

После случая с виноградом новость об отношении к пожилым людям просочилась в социальные сети. Вот, что пишут подписчики сообщества «Барнаул 22».

- Виноград на полке подсохнет и сгниёт на большую сумму. Спишут без проблем и ту оторванную в том числе, - считает Алексей Корчагин.

- Посчитайте, сколько таких бабушек, дедушек и детей, которые едят и уходят. Достаточная сумма накапливается, чтобы не уличать в мелочности? – считает Катя Персикова.

- С их копеечной пенсий не удивительно, конечно, хочется чего-нибудь вкусненькое, а последние копейки отдавать за товар, мягко говоря, "неочень".... Вот бабуля и попробовала. А охранник, конечно, поступил, как гнилушка, прежде чем самоутвердиться за счёт стариков, вспомнил бы лучше про свою маму и бабушку и представил, если бы они подверглись такому публичному унижению, - говорит Наталья Зальцман-Шигина.

- С одной стороны абсурд с этой виноградинкой, что он этот рубль требовал, а с другой стороны, не базар, чтобы ходить и пробовать. Так можно и пирожки надкусывать, - считает Наталья Феклистова.

- Замечания бабушке было бы достаточно, зачем это показательное выступление со взвешиваем, - говорит Марина Апальчук.

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