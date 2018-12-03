Ледяная свинья украсит главный снежный городок Барнаула
В Барнауле начали готовить к празднованию Нового года главную городскую площадку – площадь Сахарова. Там перекрыли движение и уже монтируют новогоднюю 32-метровую ель.
В этом году, по задумке мэрии, площадь украсит ледяная свинья – в честь грядущего года. Также установят четыре горки для малышни и одну для ребят постарше. Также на площади предусмотрена иллюминация – световые потолки и светодиодная подсветка.
Антон Шеломенцев о снежном городке на Сахарова.Видео: Иван ОлексюкИван ОЛЕКСЮК
- Сейчас идет заготовка льда, всего на снежный городок потребуется 550 кубометров. Помимо горок и ледовых фигур установим две большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
Помимо запланированных ледовых фигур площадь украсят десять скульптур, которые изготовят мастера в рамках конкурса – что это будет, пока загадка, но в горадминистрации уверяют, жителям понравится. Жалко, что снесут всю эту красоту уже 17 января, чтобы разгрузить Ленинский проспект.
Зато городок на Мало-Тобольской улицы простоит до самой весны. В этом году там установят шестиметровую ель, построят ледовые скульптуры и нарядят улицы в иллюминацию.
- Площадка на этом месте открывается впервые, посмотрим, насколько она будет актуальна и востребована у горожан, - говорит Антон Шеломенцев.
Торжественное открытие площадок на площади Сахарова и Мало-Тобольской запланировано 29 декабря.
Подсказка КП
Где еще будут перекрыты дороги из-за елок
С 1 декабря по 14 января будут перекрыты подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21), где разместится новогодний городок Центрального района.
В день открытия районных елок 29 декабря проезд временно запретят вблизи проведения новогодних праздников в Ленинском и Октябрьском районах:
- с 15.00 до 19.00 нельзя будет проехать по ул. ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского (пл.Мира)
- с 17.00 до 18.00 – по четной стороне пр. Ленина от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова (ДК «Трансмаш»).
Движение автобусов в эти часы будет организовано в объезд перекрытых участков.
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