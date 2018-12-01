Барнаульцы жалуются на плохую работу дорожных служб. Водители предупреждают друг друга о сильной гололедице.

- Трасса до Новосибирска. Дорога до Грани Алтая вообще не чищена, сплошной лед и колея, дальше лучше, - сообщается в сообществе «Барнаул 22».

Сплошной лед и колея: барнаульцы жалуются на плохую работу дорожных служб.

- Трасса Барнаул - Бийск. Сплошной лёд, - прислал фото Михаил Шевнин.

- Очень скользкая дорога на Власиху. Второй день просим посыпать дорогу хотя бы в районе остановок – никакого эффекта. Работать невозможно! Ни остановиться, ни тронуться! – жалуются водители.

Водители общественного транспорта жалуются на скользкую дорогу на Власиху Барнаул.Автор: Антон Чернусь

На дороге Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет. Авария произошла на участке в районе села Юдиха. К счастью, никто не пострадал. Водители пытаются вызволить автомобиль – из-за гололеда нет сцепления с дорогой. Покрытие посыпают шлаком, чтобы вытянуть машину на трассу. Водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение. Накануне из-за разгула стихии в нескольких районах произошли обрывы линий электропередач – несколько сел остались без воды и света из-за аварий.

Не лучше ситуация обстоит в Барнауле. В субботу, 1 декабря, произошло ДТП - автомобиль занесло при спуске с горы на Красноармейский проспект. В результате пострадала молодая девушка, ее доставили в больницу.

Авария в БарнаулеФото: со страницы vk.com/barneos22

Ранее мэр Барнаула раскритиковал работу служб, которые следят за городскими дорогами. Сергей Дугин отметил, в социальных сетях появляется все больше отрицательных комментариев на тему уборки снега. Он потребовал усилить меры по своевременной расчистке городских улиц и дворов после снегопадов. Также глава города поручил проконтролировать работу управляющих организаций, которые обязаны расчищать дворы от снега, наледи и сосулек с крыш.