2018-12-01T09:59:54+03:00
Политика

Виктор Томенко объяснил причины вступления в «Единую Россию»

По его словам, это поможет эффективнее решать проблемы жителей
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил причины вступления в «Единую Россию». Об этом он рассказал во время интервью в программе «Местное время» на канале «Россия 1».

- Сразу после того, как вступил в должность губернатора, я написал заявление, чтобы стать сторонником партии «Единая Россия», чтобы более эффективно решать вопросы и проблемы, которые есть у жителей Алтайского края. Думаю, что поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной. Все взвесив, я подал заявление и 7-8 декабря буду участвовать в работе съезда в Москве, куда меня пригласило руководство партии, - сказал Виктор Петрович.

Программа Местное время с Виктором Томенко. Итоги ноября 2018 года..

Напомним, Виктор Томенко на губернаторских выборах баллотировался при поддержке «Единой России», но в ней при этом не состоял.

- Так сложилось, что я человек беспартийный, - говорил ранее глава региона. – Я убежден, что губернатор должен представлять интересы всех граждан, независимо от политических предпочтений.

Также ранее он пояснял, почему принял предложение выдвинуться на выборах от «ЕР»:

- «Единая Россия» - лидирующая партия, поддержанная большинством граждан, имеет хорошую репутацию. Партия создавалась президентом и поддержала его на выборах в марте 2018-го. А президент назначил меня на должность врио губернатора края. Для меня эта цепочка рассуждений стала определяющей.

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