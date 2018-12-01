На Алтае несколько сел в мороз остались без воды и света

На Алтае несколько сел остались без воды и света из-за разгула стихии. В Саввушке Змеиногорского района авария произошла вечером в пятницу, 30 ноября. На перебои с электричеством пожаловались жители в сообществе «Барнаул 22».

На момент написания новости, электроснабжение восстановлено не было. Информацию подтвердили в ГО и ЧС Змеиногорского района. Специалисты заверили, что электро- и водоснабжение восстановят в ближайшие пару часов.

Напомним, на Алтае начало зимы ознаменовалось бураном и резким похолоданием. Синоптики объявили штормовое предупреждение. В крае шел мокрый снег, дождь (в предгорьях очень сильные), которые тут же превращались в наледи на линиях электропередач. Все это сопровождалось сильным ветром с порывами до 27 метров в секунду. В результате перебои с электричеством наблюдались в нескольких районах.

- В селе Новобураново полдня света не было, и снега намело по колено, я даже машину на работе бросил, - рассказал Никита Медведев.

- В Поспелихинском районе не было света примерно с 5 утра до 6 вечера, а некоторые улицы до 8 без свет стояли. Провода в нескольких местах оборванные были. Один прямо возле нашего дома оборваный висел, - рассказал Андрей Трапезников.

- В Новониколаевке Рубцовского района больше суток нет света у части деревни, в школе отменили занятия, - говорит Андрей Турнаев.

- В Топчихинском район, поселок Кировский, с утра и до 18:30 восстанавливали электроснабжение, много оборванных проводов висело, но успели обесточить, в соседнем поселке повалило несколько столбов вроде восстановили, - говорит Евгений Афанасьев.

Напомним, ранее в Змеиногорске без холодной воды остались 2327 домов, а еще 257 жилых домов и 13 социальных объектов – без отопления. Губернатор края Виктор Томенко назвал ситуацию «вредительством» и поручил жестко разобраться с виновными.