Спасший 48 человек из горящего автобуса мужчина стал "Человеком года" в Казахстане

Житель казахстанского города Семей Ержан Амарханов стал человеком года в номинации «героический поступок». На днях в Алматы прошла ежегодная церемония награждения победителей фестиваля «Человек года 2018 — Выбор года 2018».

Напомним, в августе этого года на алтайской трассе глубокой ночью загорелся автобус, следовавший по маршруту «Семипалатинск – Новосибирск». В автобусе находилось 48 человек, все уже спали. 37-летний Ержан Амарханов сидел в конце салона и первым почувствовал запах гари. Мужчина разбудил пассажиров, выломал заклинившие двери и помог выйти людям.

- Я просыпаюсь от того, что сиденье сильно печет. Всё в дыму, дым едкий, поэтому кто-то спит, кто-то уже в отключке, - вспоминает Ержан. - Я ору водителю – «Открывай двери! Мы горим!» А все молчат, все в шоке, некоторые не могут проснуться из-за дыма. Я реально их пинал, бил, чтобы пришли в себя. Потом начал двери выбивать, в этот момент автобус наконец-то остановился. Сначала детей маленьких вытаскивал, - рассказывал Амарханов корреспондентам «КП».

Ержан стал героем соцсетей. В его честь в интернете создают картинки-мотиваторыФото: СОЦСЕТИ

Возможно, именно благодаря действиям мужчины тогда никто не пострадал. Пассажиров сгоревшего автобуса быстро пересадили на автобус до Барнаула, а оттуда уже отправили в пункт назначения – Новосибирск.

У многих пассажиров в салоне остались документы и деньги – все сгорело. В том числе и вещи Ержана. По его словам, он ехал в Новосибирск, чтобы купить машину. Кстати, после того, как молва о нем распространилась, мужчине в Казахстане дали миллион тенге и помогли оформить льготную ипотеку.

После шумихи вокруг «народного героя» другие пассажиры рассказывали, что Ержан на самом деле никого не спасал – люди сами спокойно вышли из автобуса.

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